Harry Kane se vistió de héroe para Inglaterra que dio vuelta el marcador y dejó a Congo sin hazaña

Inglaterra evitó un papelón en el Mundial 2026 gracias a la jerarquía de Harry Kane. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel derrotó por 2-1 a la República Democrática del Congo en Atlanta y consiguió una clasificación agónica a los octavos de final, luego de haber estado gran parte del encuentro contra las cuerdas.

El inicio fue un verdadero baldazo de agua fría para los europeos. Apenas a los seis minutos, Brian Cipenga aprovechó una desatención defensiva de Djed Spence y sorprendió a Jordan Pickford con un remate al primer palo para poner en ventaja al conjunto africano.

El gol dejó a Inglaterra en una situación comprometida y obligó al equipo de Tuchel a remar desde atrás. Durante el primer tiempo, República Democrática del Congo mostró solidez y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de Yoane Wissa que se estrelló contra el poste.

Además, el arquero Lionel Mpasi se transformó en una de las grandes figuras del partido. El guardameta congoleño respondió con seguridad ante un cabezazo de Jude Bellingham y varios intentos de Marcus Rashford, sosteniendo la ventaja de su equipo durante buena parte del encuentro.

En busca de la reacción, Tuchel movió el banco e hizo ingresar a Bukayo Saka y Anthony Gordon, cambios que le dieron mayor profundidad al ataque inglés. La insistencia finalmente tuvo premio a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Gordon envió un centro preciso que Harry Kane conectó de cabeza para establecer el empate.

Con el envión anímico de la igualdad, Inglaterra fue por más y encontró el gol del triunfo a cinco minutos del final. Kane recibió la pelota en las inmediaciones del área, giró sobre su marcador y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo, desatando el festejo inglés.

De esta manera, el conjunto británico dejó en el camino a una República Democrática del Congo que había llegado a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y que estuvo muy cerca de dar uno de los grandes batacazos del torneo.

Ahora, Inglaterra buscará un lugar en los cuartos de final cuando se mida con México, en un duelo que se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.