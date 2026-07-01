    • 1 de julio de 2026 - 13:34

    La FIFA confirmó quién dirigirá el partido de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

    El cruce, correspondiente a los 16avos de final, se disputará el próximo viernes en el estadio Hard Rock de Miami.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de atravesar la fase de grupos de manera invicta y con puntaje ideal, la Selección argentina comenzará su participación en la instancia de eliminación directa del Mundial 2026. Este martes, la FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el encargado de dirigir el partido ante Cabo Verde, por los 16avos. de final.

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    El árbitro estará acompañado por los asistentes Micheal Barwegen y Lyes Arfa. La cuarta árbitra será la mexicana Katia García y la AVAR, Sandra Ramírez.

    Quién es el árbitro que dirigirá el partido entre Argentina vs Cabo Verde

    A sus 45 años, el canadiense Drew Fischer llega a este compromiso con una amplia experiencia en el arbitraje internacional. Nacido en Calgary, se consolidó como uno de los jueces más importantes de la CONCACAF y ha dirigido encuentros de máxima exigencia tanto a nivel de clubes como de selecciones.

    Además de ser un árbitro habitual en la Major League Soccer (MLS), Fischer participó en competiciones como la Copa Oro y la Nations League de la CONCACAF. También acumuló un importante recorrido en el sistema de videoarbitraje (VAR), desempeñándose en torneos de primer nivel y consolidando una reputación de juez confiable dentro del fútbol internacional.

    La Selección cambia los planes: último entrenamiento en Kansas y viaje a Miami

    La Selección argentina realizará este miércoles su último entrenamiento en Kansas y, por la tarde, emprenderá viaje hacia Miami, donde el viernes enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El cambio en la planificación le permitirá al cuerpo técnico completar un ensayo más antes de trasladarse a la nueva sede.

    Será una jornada clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo titular, especialmente con la evaluación física de algunos futbolistas que llegan entre algodones. Finalizado el entrenamiento, la delegación partirá a las 18 rumbo a Miami, donde quedará concentrada para el encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium.

    La modificación del cronograma responde a una decisión del cuerpo técnico de mantener la misma rutina que acompañó al equipo durante toda la fase de grupos.

    En lugar de viajar un día antes del partido, la Albiceleste priorizó completar los trabajos futbolísticos en Kansas y recién después trasladarse a Florida. El jueves, ya instalada en Miami, realizará el último entrenamiento antes del choque ante Cabo Verde en un estadio que trae muy buenos recuerdos: allí conquistó la Copa América 2024.

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