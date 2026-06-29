Ryan Mendez: la FIFA emitió un comunicado tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por presunta violación

A días del cruce con Argentina en los 16avos. de final del Mundial 2026, la FIFA se pronunció sobre la denuncia de violación que pesa contra Ryan Mendes, capitán del equipo africano. El futbolista está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras la acusación de una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje por Nueva Zelanda, en marzo.

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A raíz de este caso , la FIFA dio su punto de vista sobre el tema. “Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, dijo la entidad que regula el fútbol al medio Globo Esporte.

“Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”, agregó.

La denuncia, radicada el 10 de abril, incluye fotografías de hematomas y un informe médico que documenta lesiones en la víctima, quien fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha FIFA de marzo pasado. Según el relato, el hecho ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba el equipo en Auckland, tras el partido ante Chile.

La mujer, residente en Nueva Zelanda con visa de trabajo, explicó que fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel, creyendo que debía actuar como intérprete. Al notar que se trataba de un encuentro social, regresó a su cuarto. Poco después, según la denuncia, Mendes golpeó su puerta y, al abrir, la agredió físicamente y la violó.

El relato de la denunciante y las pruebas en la causa

El informe médico, al que accedió la policía, detalla hematomas en cuello, senos, labios, piernas y glúteos, además de lesiones genitales, según publico el medio brasileño. Las imágenes de las lesiones y los resultados del examen forense forman parte de la investigación, junto con registros de las cámaras de seguridad del hotel.

La víctima denunció que, tras el hecho, no recibió ayuda de la Federación Caboverdiana de Fútbol y que tampoco obtuvo respuesta de la FIFA ni de la federación local, a quienes envió documentación y un pedido formal para que el jugador fuera excluido del Mundial.

La investigación en Nueva Zelanda

La policía neozelandesa confirmó que la causa sigue abierta y que, por las leyes de privacidad, no se brindan detalles sobre los involucrados. El proceso incluye el análisis de pruebas médicas y de video, y podría extenderse hasta seis meses antes de decidir si se presentan cargos ante la Justicia.

En Nueva Zelanda, una condena por violencia sexual puede implicar hasta 20 años de prisión. Si la investigación avanza y se emite una orden de arresto, el país puede solicitar la extradición o la inclusión del acusado en la lista de Interpol, aunque no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.