El emotivo mensaje de Nico Tivani tras la muerte de su padre: "Tuve el mejor papá del mundo"

El dolor por la muerte de Rolando "Rolo" Tivani sigue golpeando al ciclismo sanjuanino. Mientras emprende el regreso desde Portugal hacia San Juan, el multicampeón argentino Nicolás Tivani despidió a su padre con un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado por una serie de fotografías que reflejan el vínculo que los unió durante toda su carrera deportiva.

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En las imágenes se observa a Rolando al costado de la ruta, alentando y acompañando a su hijo, una escena que se repitió durante años en competencias y entrenamientos.

"La última fotitos juntos, siempre en familia y siempre unidos como nos enseñaste. Prometí regalarte un campeonato argentino y lo disfrutamos inmenso. Hoy te escribo con el alma en pedazos, pero con el corazón inflado de que tuve el mejor papá del mundo. Te amo con el alma, Rolo. Danos fuerza, por favor. Vuela alto mi rey, mi gordo, mi panzón. Te amo, papá", escribió Nico con una foto junto a sus pilares Rolando y Estela. La imagen es de abril pasado en Córdoba, donde el pocitano se consagró campeón argentino de ruta, una meta pendiente que Nico le pudo regalar en vida a su padre.

Además, en sus historias de Instagram compartió otros mensajes cargados de dolo r. "Me dejaste con el corazón partido", expresó, y agregó una frase que conmovió a sus seguidores : "Si volviera a nacer, una sola cosa le pediría a Dios: que mi padre vuelva a ser mi padre".

Nicolás Tivani se encontraba ayer en Portugal recuperándose de la fractura de clavícula que sufrió hace algunas semanas durante el Gran Premio Abimota, mientras competía para su equipo, el Aviludo Louletano.

El duro y extenso viaje desde Portugal a San Juan para acompañar a su familia

Tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre, emprendió viaje hacia San Juan, aunque por la duración del traslado no podrá asistir al velatorio que se realiza este lunes. Su llegada a la provincia está prevista para este martes.

Un hombre que vivió para el ciclismo

Rolando Tivani falleció este domingo y dejó un profundo vacío en el ambiente del ciclismo sanjuanino. Fue quien sembró la pasión por la bicicleta en su familia y acompañó desde siempre la carrera de sus hijos, el actual entrenador de ciclismo Diego Enrique, y los ciclistas Gerardo y Nicolás Tivani, dos de los máximos exponentes del ciclismo provincial.

Además de ser el sostén incondicional de sus hijos, "Rolo" también tuvo su propia trayectoria deportiva, compitiendo en la categoría Master D de Veteranos, donde consiguió importantes triunfos.

Sus restos son velados este lunes en las salas velatorias Vallecillo, en Pocito. El sepelio se realizará esta tarde a las 16.30 en el cementerio del mismo departamento.

En las redes se replicaron los mensajes y condolencias tanto de distintas Federaciones de ciclismo, como la de San Juan y Mendoza, así como también de las distintas escuadras de ciclismo y de decenas ciclistas que alguna vez se hospedaron en la casa de los Tivani y despidieron a Rolo en las redes.