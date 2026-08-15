El emotivo video de la Selección Argentina a un mes del histórico triunfo ante Inglaterra

Pasó un mes, pero las imágenes todavía tienen la capacidad de trasladar a los argentinos a aquella noche. La Selección Argentina publicó este sábado un emotivo video para recordar la histórica victoria por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 , un partido que terminó trascendiendo lo estrictamente futbolístico.

Tomás Ferrandiz Quiroz, el sanjuanino de 11 años que va por un lugar en la Selección Nacional de Judo

La pieza audiovisual recorre distintos momentos de aquel encuentro disputado en Atlanta: desde el himno cantado por los futbolistas hasta el golpe que significó comenzar perdiendo y la posterior remontada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez . Todo acompañado por una narración que presenta aquella jornada como una síntesis de emociones muy argentinas.

En medio de las jugadas aparecen también referencias que exceden la cancha. El video recuerda a Diego Maradona , a los excombatientes de Malvinas y establece el inevitable paralelismo con el triunfo argentino por el mismo resultado ante Inglaterra en el Mundial de México 1986. Incluso aparece una mención al papa Francisco dentro del relato que acompaña la remontada.

La edición también recupera el aliento de los hinchas, los festejos, los abrazos y las lágrimas que acompañaron el final del partido. Hacia el cierre reaparece una de las imágenes que más repercusión generó durante el Mundial: futbolistas argentinos exhibiendo una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” .

#SelecciónMayor Se cumple un mes de este partido inolvidable e histórico. El partido que ganamos todos. pic.twitter.com/7umAnh1eDb

La voz en off construye el relato sobre la idea de un equipo que logró levantarse cuando parecía estar contra las cuerdas y vuelve una y otra vez sobre la unión. La frase elegida para despedir el video resume justamente ese concepto: “Que nada nos vuelva a separar”.

Una victoria que quedó mucho más allá del resultado

Aquel partido se disputó hace un mes por las semifinales de la Copa del Mundo. Inglaterra se había puesto en ventaja, pero Argentina logró revertir el marcador gracias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para imponerse 2-1 y avanzar en el torneo.

La AFA eligió ahora recordar aquella jornada poniendo menos énfasis en la estadística y más en todo lo que rodeó al encuentro. El vínculo con 1986, las referencias a Malvinas, Maradona, el público argentino y los festejos posteriores forman parte de un video pensado para recuperar la carga emocional que tuvo aquel cruce.

Treinta días después, la pelota ya siguió su camino, pero la Selección volvió por unos minutos a aquella noche. Un partido, dos goles y una serie de imágenes que quedaron guardadas en la memoria colectiva de los hinchas argentinos.