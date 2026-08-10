Con un sanjuanino, la Selección Argentina de vóley derrotó a Brasil y se consagró campeona de la Copa Sudamericana

La Selección Argentina de vóley cerró el fin de semana con una consagración de alto impacto. El equipo nacional derrotó a Brasil por 3 a 2 en la final de la Copa Sudamericana 2026 y se quedó con el título en Cochabamba, Bolivia, después de una definición intensa que necesitó de cinco sets. Juega el sanjuanino Samuel Guidu Correa, de 19 años.
El triunfo argentino se construyó con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10. Brasil se adelantó dos veces en el marcador, pero el conjunto dirigido por Arredondo respondió en los momentos clave y logró llevar la final a un tie break que terminó inclinando con autoridad.
Una remontada que terminó en festejo
El partido empezó parejo, pero Brasil aprovechó una mejora desde el servicio y se quedó con el primer set por 25-21. Argentina reaccionó en el segundo, encontró mayor regularidad y empató el encuentro con un 25-21.
Los brasileños volvieron a tomar ventaja al ganar el tercero 25-20, dejando a la Selección obligada a reaccionar. Y lo hizo: con un arranque firme en el cuarto parcial, Argentina sacó diferencias desde temprano y mantuvo el control hasta cerrar otro 25-20 que mandó la definición al quinto set.
En el tie break, el seleccionado argentino tomó rápidamente una ventaja de 7-3. Brasil logró acercarse, pero los bloqueos de Debonis y Ramos volvieron a darle aire al equipo, que se escapó 12-8. Finalmente, Maciel convirtió el punto del 15-10 que desató el festejo por el título.
El momento de la consagración del equipo argentino. Vía X (@Voley_FeVA)
Ramos fue el goleador y Arquez, el MVP
Iñaki Ramos terminó como máximo anotador argentino en la final con 23 puntos, convirtiéndose en una de las figuras decisivas de la consagración.
El título también dejó reconocimientos individuales para varios jugadores del plantel. Gustavo Maciel y Santiago Arroyo fueron incluidos en el equipo ideal del torneo, mientras que Federico Arquez fue elegido MVP de la competencia.
Un camino casi perfecto hasta el título
Argentina llegó a la definición después de completar una sólida campaña en Bolivia. En la fase de grupos venció 3-0 al seleccionado local, 3-1 a Perú y 3-1 a Chile. Luego, en semifinales, superó a Colombia por 3-1 para ganarse el derecho de disputar el título frente a Brasil.
La victoria ante el clásico rival terminó coronando una actuación convincente del seleccionado, que tuvo que recuperarse dos veces durante la final antes de resolver el partido en el tie break.
El vóley argentino cerró así el torneo con una victoria ante Brasil, un título sudamericano y varios reconocimientos individuales, una combinación que dejó una de las mejores noticias deportivas del fin de semana.