    • 10 de agosto de 2026 - 07:56

    Fuerte choque en el TC2000: un piloto perdió el control, impactó contra un paredón y terminó volcado

    Tomás Fernández sufrió un espectacular accidente durante la final del TC2000 en Toay. Su Nissan Kicks quedó destruida tras impactar contra un paredón y fue trasladado para realizarse estudios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La final del TC2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, tuvo un momento de máxima tensión este domingo. Durante la sexta fecha de la temporada 2026, Tomás Fernández perdió el control de su Nissan Kicks, se despistó y terminó impactando violentamente contra un paredón.

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    El piloto oriundo de San Jorge, Santa Fe, atravesó el césped del circuito antes de golpear contra el muro. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado y con importantes daños.

    Qué dijo Tomás Fernández tras el accidente

    A pesar de la violencia del choque, Fernández logró salir del vehículo por sus propios medios. Luego del accidente, se lo observó dolorido y fue trasladado a una clínica para realizarle estudios y determinar el alcance de las lesiones.

    El propio piloto explicó cómo se produjo el despiste: “Como que pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”.

    Según indicó posteriormente su padre, Fernández podría tener una costilla fisurada, aunque debía someterse a los estudios médicos correspondientes para confirmar si había sufrido alguna lesión.

    El fuerte impacto obligó a neutralizar la competencia mientras se asistía al piloto y se retiraba el vehículo de la zona del accidente.

    Cómo terminó la final del TC2000 en La Pampa

    La victoria quedó en manos de Gabriel Ponce de León, quien protagonizó una gran remontada desde el noveno lugar de partida y se quedó con la sexta fecha del campeonato.

    El piloto de Toyota fue seguido de cerca por Franco Vivian, con Chevrolet, quien terminó segundo después de presionarlo hasta los últimos metros. El podio lo completó Franco Morillo, también con Chevrolet.

    La competencia había comenzado con varios incidentes. Emiliano Stang tuvo una mala largada, quedó prácticamente detenido durante algunos segundos y perdió varias posiciones. En los primeros metros también se produjo un desparramo que involucró a varios autos y obligó a extremar las precauciones.

    Luego del accidente de Fernández y el posterior relanzamiento, Marcelo Ciarrocchi tomó la punta, escoltado por Ponce de León y Morillo.

    A falta de 15 minutos para el final, Facundo Aldrighetti, quien había conseguido la pole position, marchaba sexto, mientras que Matías Rossi ocupaba la séptima posición.

    Más tarde, los comisarios deportivos investigaron una posible largada en falso de Ciarrocchi y finalmente determinaron una penalización de pase y siga por boxes. La sanción modificó la definición de la carrera: cuando Ciarrocchi ingresó a cumplirla, Ponce de León heredó el primer puesto y terminó imponiéndose en Toay.

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