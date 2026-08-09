Los videos de los goles de San Martín frente a su homónimo de Tucumán

El Verdinegro igualó 1-1 ante San Martín de Tucumán por la fecha 24 de la Primera Nacional. Gabriel Carabajal puso en ventaja al local, pero Franco Coronel marcó el empate minutos después.

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San Martín de San Juan se volvió de Tucumán con un punto. El Verdinegro empató 1-1 ante San Martín de Tucumán, en el estadio La Ciudadela, por la fecha 24 de la Primera Nacional, en un partido que tuvo todas las emociones en el segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli tuvo que reaccionar después de quedar abajo en el marcador y encontró rápidamente la igualdad para terminar repartiendo puntos con el conjunto tucumano. El marcador se abrió a los 7 minutos del segundo tiempo, cuando Gabriel Carabajal apareció para poner el 1-0 para San Martín de Tucumán.

El Verdinegro no tardó en responder y apenas unos minutos después llegó al empate. Franco Emir Coronel marcó el 1-1 para el conjunto sanjuanino y volvió a poner el partido en tablas.