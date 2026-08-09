    • 9 de agosto de 2026 - 17:31

    Los videos de los goles de San Martín frente a su homónimo de Tucumán

    El Verdinegro igualó 1-1 ante San Martín de Tucumán por la fecha 24 de la Primera Nacional. Gabriel Carabajal puso en ventaja al local, pero Franco Coronel marcó el empate minutos después.

    San Martín de San Juan.

    San Martín de San Juan.

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    El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli tuvo que reaccionar después de quedar abajo en el marcador y encontró rápidamente la igualdad para terminar repartiendo puntos con el conjunto tucumano. El marcador se abrió a los 7 minutos del segundo tiempo, cuando Gabriel Carabajal apareció para poner el 1-0 para San Martín de Tucumán.

    El Verdinegro no tardó en responder y apenas unos minutos después llegó al empate. Franco Emir Coronel marcó el 1-1 para el conjunto sanjuanino y volvió a poner el partido en tablas.

    Los videos de los goles del Verdinegro y San Martín de Tucumán

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