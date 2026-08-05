Dura goleada para la Reserva de San Martín en Avellaneda: cayó goleado 9 a 0 ante Independiente

El Verdinegro sufrió una contundente derrota en Avellaneda por la tercera fecha del Torneo Clausura de Reserva. El Rojo fue ampliamente superior y se quedó con el triunfo con nueve goles.

La Reserva de San Martín tuvo una jornada para el olvido este miércoles en Avellaneda. En el predio de Villa Domínico, el equipo sanjuanino fue superado de principio a fin por Independiente, que se impuso con un categórico 9-0 en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura.

El conjunto local tomó el control desde el inicio y abrió el marcador por intermedio de Benítez Machuca. A partir de allí, dominó el desarrollo del partido y amplió la diferencia con los tantos de Mirko Díaz, Nahuel Junco, que marcó por duplicado, Santino Viollaz, también autor de dos goles, Joel Medina y Tomás Parmo, quien convirtió dos veces para completar la histórica goleada.

San Martín nunca logró hacer pie en el encuentro y padeció la eficacia ofensiva de un Independiente que aprovechó cada oportunidad para ampliar la ventaja.