San Martín volvió a quedarse con ese gusto a nada ante Rafaela

Otra vez ese sabor a nada. Es que cuando parecía que San Martín volvía a ser ganador en San Juan, cuando ese gol del Pupi Ferreyra faltando menos de 10 minutos para el cierre del partido, lo resolvía, un par de errores en el área terminaron dejándole el empate servido a Rafaela cuando quedaban solo dos minutos por delante.
Otra vez, esa sensación de que pudo ser y quedó en una igualdad que nadie quería en el Pueblo Viejo. Y San Martín, después de una semana complicada, necesitaba paz, ganar y volver a recuperar convicciones. Se equivocó en el cierre y se quedó con ese sabor amargo.
En la primera parte, la intención de llevarse por delante al rival chocó contra las propias limitaciones de San Martín porque el Verdinegro no encontró la fluidez para poder traducir sus intenciónes en juego. Le costó demasiado todo. Llegó poco y forzado. Un remate de media distancia de Monje fue la primera y recién sobre los 30' tuvo la más clara cuando Cocca guapeó, encaró, le dio de zurda abajo y el arquero Bergia sacó al córner. Rafaela hizo lo justo. Se defendió bien, se acomodó contra su última línea y esperó las ansiedades sanjuaninas para seguir su plan de partido.
En el entretiempo, el técnico Schiapparelli tomo decisiones de verdad y cambió el modelo de San Martín. Tres atrás, dos carrileros, más apertura. Y acertó porque en los primeros 15' del complemento, el Verdinegro generó lo mejor de toda la tarde pero no acertó en la red. Fue, jugó con Murillo por un lado, con Zuliani por el otro y le complicó la tarea al fondo de La Crema que ya estaba metido muy atrás.
Lamentablemente, esa presión, ese volumen de juego se fue diluyendo con el tiempo en San Martín pero nunca dejó de buscarlo. Zuliani tuvo una clara en el borde del área chica tras un centro de Murillo y parecía que no podían con Bergia pero a los 37' mandaron a la cancha al Pupi Ferreyra y el ex-Central acertó a pleno en la primera. La bancó Funez, giró, lo dejó solo y el zurdo encaró a toda velocidad para clavarla en el segundo palo. Golazo y desahogo. Merecido por ese cambio de actitud y de juego en un San Martín que jamás renunció a buscar el triunfo.
Pero claro, estaba la otra cara. La de los errores que se pagan carísimo y le tocó sufrirla en los últimos dos minutos de tiempo reglamentario. Vino el centro desde la derecha, salió mal el arquero Díaz Robles, le alcanzó a cabecear Jourdan y parecía que la despejaban, pero volvió la pelota al área y otra vez Jourdan acertó de cabeza para poner el 1-1 en el Pueblo Viejo y desatar el malestar de los hinchas.
San Martín lo había buscado. Cambió bien, eligió mejor. Parecía que se lo ganaba, pero un error en el cierre, lo volvió a dejar con ese sabor a nada que en el fútbol, se paga caro.
SINTESIS
SAN MARTIN 1
Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Leonardo Monje, Sebastián González, Sebastián Jaurena; Franco Coronel y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparellli.
ATLÉTICO RAFAELA 1
Mayco Bergia; Leonardo Flores, Agustín Solveyra, Ulises Yegros, Enzo Wuattier; Juan Cavallaro, Juan Martín Capurro, Agustín Obando, Matías Pardo; Martiniano Moreno, Lucas Albertengo. DT: Fernando Quiróz.
Goles: ST, 37' Luciano Ferreyra (SM); 43' Federico Jourdan (AR).
Cambios: ST, reinicio Ramiro Rúmbolo por Acosta (SM), Diego Mercado por Monje (SM), Federico Murillo por Nadalín (SM); 7' Federico Jourdan por Cavallaro (AR), 23' Nicolás Iachetti por Jaurena (SM), 26' Marcos Fernández por Moreno (AR), Mauro Quiroga por Obando (AR), Matías Morello pors Albertengo (AR); 32' Ariel González por Wuattier (AR); 36' Luciano Ferreyra por Coronel (SM).
Arbitro: Nahuel Viñas.
Estadio: San Martín.