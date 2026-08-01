San Martín volvió a quedarse con ese gusto a nada ante Rafaela

Duelo. Nazareno Funez, de lo mejor en San Martín, aguanta la marca de Ulises Yegros. El Verdinegro lo tenía pero se equivocó y lo pagó con empate en Concepción. Foto: Mariano Arias.

Otra vez ese sabor a nada. Es que cuando parecía que San Martín volvía a ser ganador en San Juan, cuando ese gol del Pupi Ferreyra faltando menos de 10 minutos para el cierre del partido, lo resolvía, un par de errores en el área terminaron dejándole el empate servido a Rafaela cuando quedaban solo dos minutos por delante.

Otra vez, esa sensación de que pudo ser y quedó en una igualdad que nadie quería en el Pueblo Viejo. Y San Martín, después de una semana complicada, necesitaba paz, ganar y volver a recuperar convicciones. Se equivocó en el cierre y se quedó con ese sabor amargo.

En la primera parte, la intención de llevarse por delante al rival chocó contra las propias limitaciones de San Martín porque el Verdinegro no encontró la fluidez para poder traducir sus intenciónes en juego. Le costó demasiado todo. Llegó poco y forzado. Un remate de media distancia de Monje fue la primera y recién sobre los 30' tuvo la más clara cuando Cocca guapeó, encaró, le dio de zurda abajo y el arquero Bergia sacó al córner. Rafaela hizo lo justo. Se defendió bien, se acomodó contra su última línea y esperó las ansiedades sanjuaninas para seguir su plan de partido.

En el entretiempo, el técnico Schiapparelli tomo decisiones de verdad y cambió el modelo de San Martín. Tres atrás, dos carrileros, más apertura. Y acertó porque en los primeros 15' del complemento, el Verdinegro generó lo mejor de toda la tarde pero no acertó en la red. Fue, jugó con Murillo por un lado, con Zuliani por el otro y le complicó la tarea al fondo de La Crema que ya estaba metido muy atrás.

Lamentablemente, esa presión, ese volumen de juego se fue diluyendo con el tiempo en San Martín pero nunca dejó de buscarlo. Zuliani tuvo una clara en el borde del área chica tras un centro de Murillo y parecía que no podían con Bergia pero a los 37' mandaron a la cancha al Pupi Ferreyra y el ex-Central acertó a pleno en la primera. La bancó Funez, giró, lo dejó solo y el zurdo encaró a toda velocidad para clavarla en el segundo palo. Golazo y desahogo. Merecido por ese cambio de actitud y de juego en un San Martín que jamás renunció a buscar el triunfo.