    • 28 de julio de 2026 - 13:17

    Las Leyendas de San Martín arman viaje para enfrentarse con Huracán

    El 10 de agosto, en La Quemita, las glorias del Verdinegro jugarán por los 16vos. de final de la Liga Nacional Senior.

    Leyendas. San Martín se medirá contra Huracán en los 16vos. de Final de la Liga Senior.

    Leyendas. San Martín se medirá contra Huracán en los 16vos. de Final de la Liga Senior.

    Foto:

    Huracan
    Por Ariel Poblete

    Una vez más, mano a mano contra uno de los cinco grandes del fútbol nacional. Así se resume la previa que ya están viviendo Las Leyendas de San Martín que clasificaron a los 16vos. de Final de la Liga Nacional Senior y tendrán enfrente a Huracán de Parque Patricios en esta instancia.

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    El desafío no es menor y además de los logros conseguidos en cancha, los Verdinegros tuvieron que agudizar recursos para poder afrontar el viaje a Capital Federal y la estadía. Pero claro, todo eso queda en la anécdota porque para las glorias de San Martín, sentirse vivos en una cancha lo vale todo.

    El equipo que capitanea Tarsicio Amaya tiene nombres con historia reciente en la vida de San Martín como Alejandro Gómez, Roberval, Luto Molina por mencionar a algunos, además ahora se les sumó el arquero Federico Uraburru y en Buenos Aires, Gonzalo Prósperi, Eric Aparicio, el Peca Galarza y Gastón Tossi, otro ex-verdinegro, que se sumará a la conducción técnica del sanjuanino Ian Platero.

    El cruce contra Huracán será el lunes 10 a las 21 en La Quemita. En el plantel del Globo aparecen nombres que también fueron parte de San Martín como Mauro Bogado, Federico Poggi. Pero además tiene figuras de renombre en el mapa nacional como Daniel Osvaldo, Gastón Casas, Pablo Bastianini y Matías Defederico. Un equipo de estrellas que será el desafío para los sanjuaninos.

    La ingeniería para poder viajar no fue sencilla. Los fondos para poder absolverlos se generaron desde sorteos, pollos asados, rifas y demás. El plantel sanjuanino viajará el domingo 9 vía aérea desde Mendoza y en Buenos Aires alojarán en una casa quinta de Gastón Tossi quien se convertirá en anfitrión y entrenador de Las Leyendas en Capital Federal. Luego del cruce del lunes 10, el plantel sanjuanino volverá a San Juan sobre el mediodía del martes.

    Tarsicio Amaya habló de las sensaciones del grupo ante este nuevo desafío Senior: 'Estamos otra vez con la chance de jugar contra uno de los grandes de Argentina y eso nos motiva. Le ponemos todo el amor propio en cada entrenamiento, dejando de lado cosas laborales y familiares. Ahora entrenamos en Aberastain, por Ruta 40 y el sacrificio de todos es enorme. Vamos a disfrutar lo que el fútbol nos vuelve a ofrecer y eso nos llena de orgullo'.

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