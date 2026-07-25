San Martín define todo para visitar a Agropecuario en Carlos Casares

El plantel Verdinegro completó la semana previa al partido de este domingo a las 15 en Buenos Aires.

Clave. Hernán Zuliani se convirtió en pilar de este San Martín que el domingo visitará a Agropecuario en Buenos Aires.

Después de una semana larga de trabajo, San Martín vuelve al escenario de la Primera Nacional con el viaje a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, donde el domingo visitará a Agropecuario por la fecha 22 de la Primera Nacional.

En el Atlético San Martín todo fue tranquilidad en esta semana previa, reafirmando la preparación que ya había completado para jugar el pasado lunes contra Tristán Suárez, partido que fue postergado por el regreso de la selección nacional.

Con este panorama, el entrenador Alejandro Schiapparelli pudo probar, armar y esperar todas las opciones que tiene en el plantel y es muy probable que la formación no varíe demasiado de lo que puso en Santiago del Estero cuando venció a Guemes.

Así, el Verdinegro podría salir a la cancha con Díaz Robles en el arco; Nadalín o Murillo, Aguilera, Marchio y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el mediocampo; Funez y Coronel en el ataque.

Luego de la presentación en Buenos Aires, San Martín volverá a ser local en San Juan el sábado 1 de agosto, recibiendo a Atlético Rafaela por la fecha 23. Y luego, tendrá que viajar a Tucumán para enfrentar a San Martín por la fecha 24.