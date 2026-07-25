    • 25 de julio de 2026 - 08:17

    San Martín define todo para visitar a Agropecuario en Carlos Casares

    El plantel Verdinegro completó la semana previa al partido de este domingo a las 15 en Buenos Aires.

    Clave. Hernán Zuliani se convirtió en pilar de este San Martín que el domingo visitará a Agropecuario en Buenos Aires.

    Clave. Hernán Zuliani se convirtió en pilar de este San Martín que el domingo visitará a Agropecuario en Buenos Aires.

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    Por Ariel Poblete

    Después de una semana larga de trabajo, San Martín vuelve al escenario de la Primera Nacional con el viaje a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, donde el domingo visitará a Agropecuario por la fecha 22 de la Primera Nacional.

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    En el Atlético San Martín todo fue tranquilidad en esta semana previa, reafirmando la preparación que ya había completado para jugar el pasado lunes contra Tristán Suárez, partido que fue postergado por el regreso de la selección nacional.

    Con este panorama, el entrenador Alejandro Schiapparelli pudo probar, armar y esperar todas las opciones que tiene en el plantel y es muy probable que la formación no varíe demasiado de lo que puso en Santiago del Estero cuando venció a Guemes.

    Así, el Verdinegro podría salir a la cancha con Díaz Robles en el arco; Nadalín o Murillo, Aguilera, Marchio y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el mediocampo; Funez y Coronel en el ataque.

    Luego de la presentación en Buenos Aires, San Martín volverá a ser local en San Juan el sábado 1 de agosto, recibiendo a Atlético Rafaela por la fecha 23. Y luego, tendrá que viajar a Tucumán para enfrentar a San Martín por la fecha 24.

    EL RIVAL

    El dueño de casa, Agropecuario viene de empatar 1-1 con Nueva Chicago en Mataderos en un nuevo ciclo de Gabriel Gómez como entrenador del Sojero y tras la salida de Patricio Toranzo, quien dirigió en San Juan cuando San Martín lo derrotó.

    En Agropecuario no se esperan demasiadas variantes para este domingo. De esta forma, el probable once es: Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González, Milton Ramos; Valdez Chamorro o Brian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Castro, Rodrigo Mosqueira; Blando o Gagliardi y Oscar Belinetz.

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