    • 22 de julio de 2026 - 10:25

    San Martín tiene árbitro para Agropecuario: dirige el santafesino Maximiliano Manduca

    El Verdinegro jugará el domingo a las 15 en Carlos Casares y tendrá como juez al santafesino que debutó este año en la Primera Nacional.

    Juez. El santafesino Maximiliano Manduca será el árbitro de Agropecuario-San Martín por la Primera Nacional.

    Juez. El santafesino Maximiliano Manduca será el árbitro de Agropecuario-San Martín por la Primera Nacional.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Con dos partidos pendientes, en San Martín ya sin Mundial es momento de empezar a poner al día la agenda y si bien no están definidos los días para los partidos contra Nueva Chicago y Tristán Suárez, ahora el Verdinegro le apunta Agropecuario de Carlos Casares.

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    El partido contra el Sojero, válido por la fecha 22 de la Zona B, será este domingo a partir de las 15 y el santafesino Maximiliano Manduca será el juez del encuentro en Buenos Aires.

    Maximiliano Manduca nació en Santa Fe y surgió del referato de la Liga Santafesina. Este año debutó en la Primera Nacional y su primer partido en la categoría fue All Boys vs Mitre de Santiago del Estero.

    En tanto que San Martín sigue preparándose para viajar este viernes recién a Buenos Aires. Pocas son las novedades y para el entrenador Alejandro Schiapparelli, la suspensión del partido contra Tristán Suárez por el regreso de la selección desde el Mundial, sirvió para trabajar en más detalles.

    Mientras que este jueves, en el predio Emmanuel Mas, la Reserva de San Martín se presentará por el Torneo Proyección recibiendo al Atlético Rafaela a partir de las 15.

    LOS ARBITROS

    Fecha 22 - Zona A

    Sábado 25 de julio

    15: Estudiantes vs Ciudad de Bolívar // Juan Cruz Robledo

    Domingo 26 de julio

    15: Morón vs Ferro // Felipe Viola

    15: All Boys vs Defensores de Belgrano // Bruno Amiconi

    15: Los Andes vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira

    15.30: Colón vs Chaco For Ever // Javier Delbarba

    15.30: San Miguel vs Acassuso // Wenceslao Meneses

    16: Racing de Córdoba vs San Telmo // Adrián Franklin

    16: Mitre (SdE) vs Almirante Brown // Juan Ignacio Nebbietti

    16,30: Godoy Cruz vs Central Norte // Lucas Cavallero

    Fecha 22 - Zona B

    Sábado 25 de julio

    16: Atlético Rafaela vs Chicago // Matías Billione Carpio

    19: San Martín (Tucumán) vs Temperley // Federico Benítez

    Domingo 26 de julio

    15: Agropecuario vs San Martín (San Juan) // Maximiliano Manduca

    15: Tristán Suárez vs Chacarita // Juan Pablo Loustau

    16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Güemes (SdE) // Fabrizio Llobet

    16: Midland vs Patronato // Franco Acita

    16: Quilmes vs Colegiales // Pablo Giménez

    18: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Deportivo Maipú // Gastón Monsón Brizuela

    Lunes 27 de julio

    20: Atlanta vs Almagro // Yamil Possi

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