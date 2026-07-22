San Martín tiene árbitro para Agropecuario: dirige el santafesino Maximiliano Manduca

Con dos partidos pendientes, en San Martín ya sin Mundial es momento de empezar a poner al día la agenda y si bien no están definidos los días para los partidos contra Nueva Chicago y Tristán Suárez, ahora el Verdinegro le apunta Agropecuario de Carlos Casares.
El partido contra el Sojero, válido por la fecha 22 de la Zona B, será este domingo a partir de las 15 y el santafesino Maximiliano Manduca será el juez del encuentro en Buenos Aires.
Maximiliano Manduca nació en Santa Fe y surgió del referato de la Liga Santafesina. Este año debutó en la Primera Nacional y su primer partido en la categoría fue All Boys vs Mitre de Santiago del Estero.
En tanto que San Martín sigue preparándose para viajar este viernes recién a Buenos Aires. Pocas son las novedades y para el entrenador Alejandro Schiapparelli, la suspensión del partido contra Tristán Suárez por el regreso de la selección desde el Mundial, sirvió para trabajar en más detalles.
Mientras que este jueves, en el predio Emmanuel Mas, la Reserva de San Martín se presentará por el Torneo Proyección recibiendo al Atlético Rafaela a partir de las 15.
LOS ARBITROS
Fecha 22 - Zona A
Sábado 25 de julio
15: Estudiantes vs Ciudad de Bolívar // Juan Cruz Robledo
Domingo 26 de julio
15: Morón vs Ferro // Felipe Viola
15: All Boys vs Defensores de Belgrano // Bruno Amiconi
15: Los Andes vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira
15.30: Colón vs Chaco For Ever // Javier Delbarba
15.30: San Miguel vs Acassuso // Wenceslao Meneses
16: Racing de Córdoba vs San Telmo // Adrián Franklin
16: Mitre (SdE) vs Almirante Brown // Juan Ignacio Nebbietti
16,30: Godoy Cruz vs Central Norte // Lucas Cavallero
Fecha 22 - Zona B
Sábado 25 de julio
16: Atlético Rafaela vs Chicago // Matías Billione Carpio
19: San Martín (Tucumán) vs Temperley // Federico Benítez
Domingo 26 de julio
15: Agropecuario vs San Martín (San Juan) // Maximiliano Manduca
15: Tristán Suárez vs Chacarita // Juan Pablo Loustau
16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Güemes (SdE) // Fabrizio Llobet
16: Midland vs Patronato // Franco Acita
16: Quilmes vs Colegiales // Pablo Giménez
18: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Deportivo Maipú // Gastón Monsón Brizuela
Lunes 27 de julio
20: Atlanta vs Almagro // Yamil Possi