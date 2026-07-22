San Martín tiene árbitro para Agropecuario: dirige el santafesino Maximiliano Manduca

El Verdinegro jugará el domingo a las 15 en Carlos Casares y tendrá como juez al santafesino que debutó este año en la Primera Nacional.

Juez. El santafesino Maximiliano Manduca será el árbitro de Agropecuario-San Martín por la Primera Nacional.

Con dos partidos pendientes, en San Martín ya sin Mundial es momento de empezar a poner al día la agenda y si bien no están definidos los días para los partidos contra Nueva Chicago y Tristán Suárez, ahora el Verdinegro le apunta Agropecuario de Carlos Casares.

El partido contra el Sojero, válido por la fecha 22 de la Zona B, será este domingo a partir de las 15 y el santafesino Maximiliano Manduca será el juez del encuentro en Buenos Aires.

Maximiliano Manduca nació en Santa Fe y surgió del referato de la Liga Santafesina. Este año debutó en la Primera Nacional y su primer partido en la categoría fue All Boys vs Mitre de Santiago del Estero.

En tanto que San Martín sigue preparándose para viajar este viernes recién a Buenos Aires. Pocas son las novedades y para el entrenador Alejandro Schiapparelli, la suspensión del partido contra Tristán Suárez por el regreso de la selección desde el Mundial, sirvió para trabajar en más detalles.

Mientras que este jueves, en el predio Emmanuel Mas, la Reserva de San Martín se presentará por el Torneo Proyección recibiendo al Atlético Rafaela a partir de las 15.