Desafío de las Estrellas de TC: ya están a la venta las entradas

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El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, comunica que comenzó la venta de entradas para la 9° fecha del Turismo Carretera , con una nueva edición del Desafío de las Estrellas , que se correrá en el Circuito San Juan Villicum junto al TC Pista, TN y Fórmula 2 Argentina los días 1 y 2 de agosto.

Por Redacción Diario de Cuyo

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Las entradas están ya disponibles vía online en la plataforma autoentrada.com y se podrán adquirir en forma presencial en boleterías del Circuito los días de carrera.

Tribuna Premium, Tribuna Panorámica, Tribuna Fin de recta y Zona de Acampe - $20.000

Estacionamiento Motorhome en zona de acampe – $30.000 (No incluye entrada a la carrera)

Estacionamiento auto, moto y Pick Up (sin tráiler ni casilla) – Sin cargo

Estacionamiento boxes (Zona Parking) auto, moto y Pick Up (sin tráiler ni casilla) – Sin cargo

Política de Ingreso para menores, mayores y personas con discapacidad (Aplicable exclusivamente al Sector Tribuna General)

Menores de edad - Información por edades:

De 0 a 10 años inclusive: Ingresan sin cargo al Sector General, deben ir acompañados de un mayor.

Se abona entrada desde los 11 años cumplidos.

Jubilados y personas con discapacidad ingresan sin costo al Sector General (Presentarse con DNI y Carnet en Puerta).

Entradas online

https://ventas.autoentrada.com/events/gran-premio-san-juan-gobierno-copa-banco-san-juan-2026-08-01-08-00-00-0300