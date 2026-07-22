    • 22 de julio de 2026 - 10:48

    Mundial de BMX: Marcos Frack se metió entre los seis mejores bikers del mundo en Brisbane

    En Australia, el sanjuanino Frack llegó a las finales del Mundial de su categoría Crucero 15-16 años y usará toda la temporada la remera anual.

    Felicidad. Marcos Frack se metió entre los mejores del mundo en su categoría en el Mundial de Australia.

    Felicidad. Marcos Frack se metió entre los mejores del mundo en su categoría en el Mundial de Australia.

    Foto:

    marcos
    Por Ariel Poblete

    Los sueños se persiguen, se buscan. Se concretan y para el biker sanjuanino Marcos Frack se le hizo realidad en Brisbane, Australia. Allá, del otro lado del mundo, Marcos hizo historia al alcanzar la sexta posición en su categoría Cruceros, en el primer día de competencias del Mundial de BMX.

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    Marcos se metió en la serie final y quedó sexto entre los ocho mejores del mundo, hecho que le permitirá lucir una remera anual, con el "W 6", derecho que solo los ocho mejores que estuvieron en la final sostienen.

    Fue una experiencia tremenda para el nieto del legendario Mario Frack. Es que viajar solo, sin la familia que siempre lo respaldó, se convirtió en el otro gran desafío para Marcos. Llegó, entrenó. Este martes ya había probado la pista de Brisbane y tenía buenas sensaciones. Llegó la competencia y el sanjuanino Frack respondió de la mejor manera: 'Hicimos bien las cosas y eso nos permitió meternos en la serie final. Terminé en la sexta posición y eso es mucho más de lo que teníamos como expectativas. Hay un gran nivel y tendremos que ajustar más cosas para la última competencia que será este sábado 25. Estamos más que felices por todo y agradecidos del respaldo de toda mi familia, los amigos y la gente del gobierno de San Juan', remarcó Frack desde Brisbane.

    Pero no solamente compitió Marcos, hubieron más argentinos en carrera en la primera jornada de competencia para los Challenger en el Campeonato Mundial de Bmx 2026.

    Fue el turno de algunas categorías Cruceros, destacando que Argentina tiene cinco finalistas del mundo.

    Alfonsina Romano w8 en 15-16 años.

    Jahir Elías w8 hasta 12 años.

    Marcos Frack w6 en 15-16 años.

    José Zalazar w3 en 45-49 años.

    Fabricio Maturano w2 en 45-49 años.

    Queda mucho Mundial por delante pero para Marcos Frack, ese sueño de codearse con los mejores del mundo se hizo realidad. Una prueba de carácter para un pibe que se abre camino con la humildad de los que saben lo que quieren.

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