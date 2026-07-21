El emotivo mensaje del Dibu Martínez tras la final del Mundial que sembró dudas sobre su futuro

El arquero de la Selección argentina rompió el silencio luego de la derrota en la final del Mundial 2026 y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Luego de la dolorosa caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez rompió el silencio con una publicación cargada de emoción. El arquero agradeció el apoyo de los hinchas, expresó el orgullo que siente por vestir la camiseta albiceleste y deslizó que analizará su continuidad en el equipo nacional.

A través de sus redes sociales, el campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que todavía le cuesta asimilar la derrota y confesó que necesita tiempo para pensar qué hará en el futuro.

En su mensaje, sostuvo que defender el arco de la Selección fue el mayor honor de su carrera y remarcó que el golpe deportivo fue muy duro. Además, agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas por el acompañamiento durante todo el torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Martinez (@emi_martinez26) La frase que más repercusión generó fue cuando señaló que quiere "reflexionar" y evaluar si llegó el momento de "dar un paso al costado", palabras que encendieron las alarmas sobre una posible despedida de la Albiceleste.

Martínez fue una de las grandes figuras del seleccionado durante el ciclo de Lionel Scaloni. Además de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América, volvió a destacarse en la Copa del Mundo 2026, donde fue uno de los puntos más altos del equipo pese a la derrota en la final ante España.