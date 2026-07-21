La Maratón Internacional de San Juan cumple 10 años y reunirá a casi 5.000 corredores

La Maratón Internacional de San Juan 2026 entró en la cuenta regresiva para una edición histórica. La competencia celebrará sus 10 años con cerca de 5.000 corredores, cuatro distancias, actividades para toda la familia y un recorrido que volverá a unir los paisajes de montaña con el centro de la provincia.

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La carrera principal se realizará el domingo 26 de julio , desde las 9, con pruebas de 42K, 21K, 10K y 5K. Según informó la organización, ya hay 4.800 corredores inscriptos y todavía quedan 200 cupos disponibles para completar el límite previsto de 5.000 participantes. Los interesados pueden anotarse mediante la página oficial del evento o presencialmente en Casa 2000, ubicada en Patio Alvear.

La edición tendrá un significado especial porque se cumplirá una década desde la primera largada realizada en 2016 . Con el paso de los años, la competencia creció hasta transformarse en una de las principales citas del calendario de running argentino y en un acontecimiento deportivo que moviliza a corredores, familias, visitantes y voluntarios.

Todas las competencias comenzarán a las 9 , aunque cada distancia tendrá un punto de partida diferente. Los participantes avanzarán por distintos sectores hasta encontrarse en el tramo final y cruzar la meta frente al Teatro del Bicentenario.

Los corredores de los 42 kilómetros partirán desde el Embarcadero del Dique Punta Negra. La prueba de 21K comenzará en la Quebrada de Zonda, en inmediaciones del ingreso al camping de Rivadavia; los 10K se iniciarán en la zona de El Almendro, sobre avenida Libertador; y los 5K tendrán su largada en Patio Alvear.

El circuito completo comenzará entre montañas y bordeará el perilago del Dique Punta Negra, rodeado de cerros y viñedos. Luego atravesará la Quebrada de Zonda, el Autódromo Eduardo Copello y la Ruta del Sol antes de ingresar a la ciudad por avenida Libertador General San Martín.

En el sector urbano, los participantes recorrerán puntos representativos como el Parque de Mayo, el estadio Aldo Cantoni, la Casa Natal de Sarmiento y otros espacios céntricos, antes de llegar al arco final ubicado frente al Teatro del Bicentenario.

Las distancias de 42K y 21K cuentan con certificación de World Athletics y de la Confederación Argentina de Atletismo, lo que garantiza la medición oficial de los circuitos y su reconocimiento dentro del calendario deportivo.

Expo Maratón, acreditaciones y una carrera para niños

La actividad comenzará antes del domingo. Las acreditaciones se desarrollarán el viernes 24 y sábado 25 de julio, de 10 a 18, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. Durante esas mismas jornadas funcionará la Expo Maratón en el Centro Cultural Conte Grand.

Para completar la acreditación, cada participante deberá presentar su DNI, el consentimiento requerido por la organización, el certificado de aptitud física y el comprobante de pago. El domingo solamente podrán acreditarse los corredores que no residan en San Juan.

El sábado también se realizará la tradicional Carrera Kids, desde las 15, en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario. Será gratuita y estará destinada a niños de entre 2 y 11 años, quienes deberán inscribirse previamente mediante los mecanismos dispuestos por la organización.

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Una edición con compromiso ambiental

Otra de las novedades anunciadas para la décima edición será la implementación de un plan de sustentabilidad. La organización anticipó que medirá la huella de carbono producida por el evento para determinar su impacto ambiental y posteriormente desarrollar acciones destinadas a compensarlo.

Con los cupos cubiertos, actividades paralelas y un circuito que muestra algunos de los principales paisajes naturales y urbanos de la provincia, la Maratón Internacional de San Juan se prepara para celebrar sus primeros 10 años con una de las convocatorias más importantes de su historia.

Fuente: Diario Huarpe y sitio oficial de la Maratón Internacional de San Juan.