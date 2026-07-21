Franco Colapinto cederá su auto en la primera práctica libre de Hungría

El estonio Paul Aron, piloto reserva de Alpine, cumplirá con su primer ensayo del año sobre el A526.

Compartir







El piloto estonio Paul Aron, reserva del equipo Alpine, tomará el mando del auto de Franco Colapinto y saldrá por primera vez en la temporada a un entrenamiento oficial de Fórmula 1 a bordo del Alpine A526.

Ello acontecerá en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, a disputarse este fin de semana en el Hungaroring de Budapest, por la décima fecha del calendario. Hasta entonces, el estonio lo había hecho en dos oportunidades este año sobre un Audi.

“El piloto reserva, Paul Aron, hará su primera aparición de la temporada con el equipo en la primera sesión de entrenamientos libres, tomando el volante del coche de Franco y cumpliendo así la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, anunció Alpine en un comunicado oficial previo al último gran premio antes del receso de verano.

Al respecto, Paul Aron expresó: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Libres 1 con el equipo esta temporada. He pilotado el coche en nuestro simulador de Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar por mí mismo las sensaciones reales. Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres sesiones de Libres 1 que disputé con el equipo, y mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana”.

De acuerdo al reglamento FIA, todos los equipos de la F1 deben darle la chance a sus jóvenes pilotos de reserva de formar parte de entrenamientos libres durante los grandes premios, en al menos cuatro ocasiones durante el campeonato.