    • 19 de julio de 2026 - 11:55

    Franco Colapinto sumó un punto en Bélgica: terminó 10° y Kimi Antonelli volvió a ganar en la Fórmula 1

    El piloto argentino de Alpine finalizó en el 10° puesto del Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar para el campeonato. El triunfo fue para el italiano Kimi Antonelli, que se consolida como líder de la temporada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto volvió a meterse en la zona de puntos de la Fórmula 1 tras finalizar 10° en el Gran Premio de Bélgica, disputado este domingo. El piloto argentino de Alpine consiguió un valioso punto luego de sostener una intensa defensa durante gran parte de la carrera.

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    Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

    Franco Colapinto quedó afuera en la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Bélgica
    Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)

    Franco Colapinto fue 13° en la última práctica del GP de Bélgica y ya piensa en la clasificación

    La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien dominó la competencia con autoridad y dio otro paso importante en su objetivo de conquistar el campeonato del mundo.

    Colapinto resistió la presión de Gasly

    El argentino protagonizó una sólida actuación en el circuito belga. Durante 12 vueltas soportó el constante asedio de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien buscó arrebatarle el último lugar que otorgaba puntos.

    Finalmente, Colapinto logró mantener la posición hasta la bandera a cuadros y cruzó la meta en el 10° puesto, mientras que el francés terminó 11°, quedándose a las puertas de la zona de puntuación.

    El resultado le permite al joven piloto seguir sumando experiencia y unidades en una temporada en la que continúa consolidándose en la máxima categoría del automovilismo.

    Antonelli sigue firme rumbo al título

    En la punta no hubo sorpresas. Kimi Antonelli volvió a mostrar un ritmo contundente con su Mercedes y consiguió un nuevo triunfo que lo fortalece como el principal candidato a quedarse con el campeonato de la Fórmula 1 2026.

    Con este resultado, el italiano amplía su ventaja en la clasificación general, mientras Colapinto celebra otro fin de semana positivo al volver a terminar entre los diez mejores y aportar un punto para Alpine.

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