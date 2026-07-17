Franco Colapinto pone primera en el GP de Bélgica: arranca la actividad en el histórico circuito de Spa

El piloto argentino inicia este viernes su participación en la décima fecha del campeonato de Fórmula 1. Tendrá dos tandas de entrenamientos antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este viernes con el comienzo del Gran Premio de Bélgica, una de las competencias más tradicionales del calendario de la Fórmula 1. El argentino afrontará un fin de semana clave en el circuito de Spa-Francorchamps, donde buscará seguir consolidando su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo.

La actividad comenzará con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica está programada para las 8:30 (hora argentina), mientras que la segunda se disputará desde las 12:00. Ambas serán fundamentales para que el piloto de Alpine encuentre la mejor puesta a punto de su monoplaza de cara a la clasificación.

El sábado continuará la acción con la tercera práctica libre, prevista para las 7:30, y posteriormente llegará la clasificación, desde las 11:00, donde Colapinto intentará conseguir una buena posición de largada. La carrera se disputará el domingo a partir de las 10:00.

El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1). Spa-Francorchamps es uno de los trazados más exigentes y emblemáticos del campeonato. Con más de siete kilómetros de extensión, combina largas rectas, sectores de alta velocidad y curvas icónicas como Eau Rouge y Raidillon, lo que convierte al circuito belga en uno de los favoritos tanto para pilotos como para los fanáticos de la Fórmula 1.

Colapinto llega a esta décima fecha luego de una destacada actuación en Silverstone, donde protagonizó una gran remontada que le permitió finalizar dentro de la zona de puntos. El objetivo ahora será mantener esa evolución y seguir sumando experiencia y resultados para Alpine en una temporada en la que cada fin de semana representa una nueva oportunidad para afianzarse en la categoría.