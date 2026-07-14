    • 14 de julio de 2026 - 17:03

    La chicana de Franco Colapinto a sus compañeros ingleses en Alpine antes de la semifinal del Mundial

    El piloto argentino Franco Colapinto palpitó el duelo entre la Selección e Inglaterra y, además, analizó el desafío que tendrá este fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto no solo habló de lo que será un nuevo desafío con Alpine en la Fórmula 1, sino que también dejó una divertida chicana dirigida a sus compañeros ingleses de equipo por la semifinal del Mundial entre la Selección argentina e Inglaterra.

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    “Estoy emocionado por el miércoles por la noche. ¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", expresó el piloto argentino.

    Es que, fanático de Boca y apasionado por el fútbol, Colapinto acostumbra a seguir de cerca cada presentación de la Selección argentina. El piloto de Alpine ya elogió en varias oportunidades a Lionel Messi y, esta vez, volvió a meterse en el clima mundialista.

    Por otro lado, Inglaterra forma parte de la rutina cotidiana de Colapinto desde su llegada a Alpine: el equipo tiene su sede principal en Enstone, Oxfordshire. Ahí se encuentra el centro de operaciones, el simulador y las instalaciones en las que se diseñan y desarrollan los monoplazas.

    Luego, Colapinto puso el foco en lo deportivo y destacó sus sensaciones de cara a una de las carreras que más disfruta del calendario. “Estoy muy contento de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de pilotar en todas las categorías“, afirmó.

    El piloto de Alpine explicó además que el trabajo durante las prácticas será determinante para encontrar el mejor rendimiento en un trazado tan exigente. “La gestión de la energía también añadirá un elemento interesante al fin de semana y trabajaremos muy duro durante los entrenamientos libres para perfeccionar nuestra estrategia óptima en este circuito tan exigente“, señaló.

    Por último, recordó el buen resultado obtenido en Silverstone, donde logró remontar diez posiciones hasta finalizar noveno, aunque advirtió que la pelea en el Campeonato de Constructores continúa siendo muy ajustada.

    “Sumar puntos en Silverstone fue positivo, sobre todo después de remontar 10 posiciones para terminar noveno, pero la lucha con nuestros rivales es increíblemente reñida en el Campeonato de Constructores, así que estamos trabajando duro para asegurarnos de poder competir con ellos en Bélgica en la última doble cita antes del parón veraniego“, concluyó.

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