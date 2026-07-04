Franco Colapinto sufrió un despiste en la clasificación y largará 19° en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto no pudo coronar una buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y este domingo largará desde el 19° puesto en el circuito de Silverstone, luego de sufrir un despiste cuando buscaba meterse en la Q2.

Franco Colapinto no pasó la Q2 y largará 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1

Franco Colapinto terminó 12° en la Sprint del GP de Gran Bretaña: cómo continúa el cronograma

El piloto argentino de Alpine había mostrado un ritmo competitivo en su último intento de la Q1. Incluso registraba sectores en verde y algunos parciales en violeta, lo que indicaba que estaba mejorando sus tiempos y tenía chances concretas de superar el primer corte.

Sin embargo, en el tramo final de la vuelta perdió el control del auto , se salió de la pista y no pudo completar el giro. El error lo dejó sin posibilidades de mejorar su registro y quedó eliminado en la primera tanda clasificatoria.

Mientras Colapinto sufría el despiste, otros pilotos aprovecharon para mejorar sus tiempos. George Russell marcó una vuelta de 1:29.985, relegando al argentino en la tabla y dejándolo definitivamente fuera de la Q2.

Los eliminados en la primera sesión fueron Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio "Checo" Pérez (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine), Valtteri Bottas (Cadillac) y Esteban Ocon (Haas).

La otra cara de Alpine fue Pierre Gasly, quien registró un tiempo de 1:30.345, finalizó 12° en la Q1 y consiguió avanzar a la segunda ronda de clasificación.

De esta manera, Colapinto afrontará una carrera cuesta arriba este domingo en Silverstone, donde buscará remontar desde la penúltima fila de la parrilla para intentar sumar posiciones en una competencia que se presenta exigente desde el inicio.

El cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña en F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE