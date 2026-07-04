    • 4 de julio de 2026 - 12:43

    Franco Colapinto sufrió un despiste en la clasificación y largará 19° en el GP de Gran Bretaña

    El piloto argentino venía completando una gran vuelta en la Q1, pero se salió de la pista en el tramo final y quedó eliminado.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    El piloto argentino de Alpine había mostrado un ritmo competitivo en su último intento de la Q1. Incluso registraba sectores en verde y algunos parciales en violeta, lo que indicaba que estaba mejorando sus tiempos y tenía chances concretas de superar el primer corte.

    Sin embargo, en el tramo final de la vuelta perdió el control del auto, se salió de la pista y no pudo completar el giro. El error lo dejó sin posibilidades de mejorar su registro y quedó eliminado en la primera tanda clasificatoria.

    Mientras Colapinto sufría el despiste, otros pilotos aprovecharon para mejorar sus tiempos. George Russell marcó una vuelta de 1:29.985, relegando al argentino en la tabla y dejándolo definitivamente fuera de la Q2.

    Los eliminados en la primera sesión fueron Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio "Checo" Pérez (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine), Valtteri Bottas (Cadillac) y Esteban Ocon (Haas).

    La otra cara de Alpine fue Pierre Gasly, quien registró un tiempo de 1:30.345, finalizó 12° en la Q1 y consiguió avanzar a la segunda ronda de clasificación.

    De esta manera, Colapinto afrontará una carrera cuesta arriba este domingo en Silverstone, donde buscará remontar desde la penúltima fila de la parrilla para intentar sumar posiciones en una competencia que se presenta exigente desde el inicio.

    El cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

    Domingo 5 de julio

    • Carrera: 11:00

    Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña en F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

    • La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.

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