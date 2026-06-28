    • 28 de junio de 2026 - 09:48

    Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber

    El piloto de Alpine buscará reponerse a una mala clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el 11° lugar

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto afronta la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. Largará desde la 16° posición de la grilla con la difícil misión de recuperar terreno para sumar puntos por quinta vez en el año.

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    El argentino llega de acreditarse un punto en el GP de Cataluña, lo que le permitió acumular 16 a lo largo de la actual campaña.

    El francés Pierre Gasly, su compañero en Alpine, saldrá undécimo; mientras que el británico George Russell partirá desde la pole position.

    DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

    Domingo 28 de junio

    Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

    TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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