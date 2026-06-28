Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Franco Colapinto afronta la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. Largará desde la 16° posición de la grilla con la difícil misión de recuperar terreno para sumar puntos por quinta vez en el año.

El argentino llega de acreditarse un punto en el GP de Cataluña, lo que le permitió acumular 16 a lo largo de la actual campaña.

El francés Pierre Gasly, su compañero en Alpine, saldrá undécimo; mientras que el británico George Russell partirá desde la pole position.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)