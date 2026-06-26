    • 26 de junio de 2026 - 13:28

    Franco Colapinto tuvo un viernes con altibajos en el GP de Austria: terminó 16° en la segunda práctica

    El piloto argentino arrancó con un sólido rendimiento en la primera sesión de entrenamientos libres, pero no logró repetir la actuación en la FP2. Andrea Kimi Antonelli dominó ambas tandas.

    Alpine introdujo un importante cambio en la zona del alerón delantero para Austria.

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    Una marcha dispar para Franco Colapinto

    La jornada había arrancado de manera prometedora para el piloto de Alpine. En la FP1 registró un tiempo de 1:08.962, que le permitió ubicarse en el octavo lugar, a 1.166 segundos del líder, Andrea Kimi Antonelli, y superar por más de medio segundo a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 14°.

    En la segunda práctica libre el panorama fue diferente para Colapinto. El argentino comenzó girando con neumáticos duros y protagonizó una leve salida de pista en la curva seis, aunque sin consecuencias para el auto. Más tarde montó neumáticos blandos, pero no consiguió una vuelta completamente limpia y debió controlar el Alpine en distintos sectores del trazado.

    Su mejor registro fue de 1:08.831, suficiente para finalizar 16°, mientras que Gasly mejoró hasta el 11° lugar con un tiempo de 1:08.376, una diferencia de 0.455 segundos respecto del piloto argentino.

    El gran protagonista del viernes fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien confirmó su gran presente al liderar ambas sesiones con Mercedes. En la FP2 marcó un impresionante 1:07.014, aventajando a su compañero George Russell por más de seis décimas. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri también se mostraron competitivos y completaron los primeros puestos de la jornada.

    La segunda práctica también dejó algunos incidentes. Sergio "Checo" Pérez debió abandonar por un problema técnico en su Cadillac, lo que provocó un Virtual Safety Car, mientras que Lando Norris realizó un trompo sin consecuencias en la curva tres. Además, Alex Albon sufrió inconvenientes de potencia con su Williams.

    La actividad del Gran Premio de Austria continuará este sábado. Desde las 7:30 (hora argentina) se disputará la tercera y última práctica libre, mientras que la clasificación para definir la grilla de partida comenzará a las 11 horas. La carrera del domingo, pactada a 71 vueltas, se largará a las 10 (hora argentina).

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