El futsal de Rawson define a todos sus campeones este sábado en el Cantoni

Este sábado en el estadio Aldo Cantoni, se jugarán los partidos finales de las diferentes categorías de la Liga Sureste de Rawson . El evento tendrá el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte. La entrada general tendrá un costo de 5000 pesos, en tanto que menores pagarán 3000 pesos.

Está previsto, según la organización, realizar la apertura al público a partir de las 13:30, y comenzar con el primer encuentro a las 14:30, para estar culminando con el último partido a las 20, previo a la premiación que será a partir de las 20:30.

17:30 – Oro Femenino – Cambaceres vs Panteras

18:30 – Categoría B Masculino – Halcones vs Deportivo Lobos A

19:30 – Categoría A Masculino – Juvenil Congreso vs Las Garzas

20:30 – Premiación

Con respecto al evento, una de las organizadoras, Victoria Castro, dijo "nos hace muy feliz poder culminar de la mejor manera el torneo Apertura 2026. Este año no solo comenzamos con la ilusión de poder abrirle las puertas a equipos más chicos, de barrio, en categorías masculino y femenino, sino también con el desafío de incorporar las inferiores Sub 15 y Sub 17”.

A su vez, Andrés Guerra, otro de los responsables de la organización, expresó que "tenemos expectativa que salga muy bien, está creciendo el futsal en la Liga Sureste de Rawson, masculino, femenino, inferiores, y necesitamos que salga bien. Hay un trabajo grande y mucho sacrificio por parte de los clubes y los dirigentes, hoy en día cuesta todo. Recurrimos a la secretaría, a Marcelo González y Mauricio Lara, para darle mayor importancia y pedir ayuda a que salga todo bien, que sea una fiesta del futsal de Rawson. Muchas gracias al Gobierno de San Juan”. A su vez, Andrés Guerra, otro de los responsables de la organización, expresó que "tenemos expectativa que salga muy bien, está creciendo el futsal en la Liga Sureste de Rawson, masculino, femenino, inferiores, y necesitamos que salga bien. Hay un trabajo grande y mucho sacrificio por parte de los clubes y los dirigentes, hoy en día cuesta todo. Recurrimos a la secretaría, a Marcelo González y Mauricio Lara, para darle mayor importancia y pedir ayuda a que salga todo bien, que sea una fiesta del futsal de Rawson. Muchas gracias al Gobierno de San Juan”.