    • 9 de agosto de 2026 - 12:03

    Rescataron a una familia atrapada en un incendio en Rawson: una mujer sufrió quemaduras

    Cinco integrantes de una familia fueron rescatados por policías y vecinos durante el incendio de una vivienda del Barrio Mercedario.

    Un incendio en Rawson casi termina en tragedia. Una familia fue rescatada por vecinos y policías. IMAGEN HECHA CON IA.&nbsp;

    Un incendio en Rawson casi termina en tragedia. Una familia fue rescatada por vecinos y policías. IMAGEN HECHA CON IA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia de cinco integrantes fue rescatada este sábado luego de quedar atrapada en medio del incendio de una vivienda ubicada en el Barrio Mercedario, en Rawson. El siniestro se produjo en la zona de Aman Rawson y Cenobia Bustos.

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    De acuerdo con la información policial, el fuego habría comenzado luego de un cambio de garrafa dentro de la casa. Aparentemente, la garrafa habría quedado con una fuga de gas, lo que habría provocado el incendio.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la vivienda envuelta en llamas. Ante la emergencia, los policías ingresaron al domicilio con la colaboración de vecinos y lograron sacar a las cinco personas que permanecían atrapadas en el interior.

    Entre las víctimas había una mujer de 64 años, que presentaba quemaduras en la espalda, las manos y los antebrazos. También fue asistido un hombre de 76 años, quien sufrió una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, un gas tóxico que puede producirse durante la combustión y que resulta especialmente peligroso porque no tiene olor ni color.

    Además, fueron rescatados tres menores de edad, quienes se encontraban fuera de peligro.

    Todos los integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención médica. En el operativo participaron cuatro ambulancias y personal de Bomberos del Destacamento 1 de Rawson, que finalmente logró controlar el foco ígneo, es decir, el lugar donde se concentraban las llamas.

    El hecho quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo la fuga de gas y el posterior incendio.

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