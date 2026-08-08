Un muerto y varios heridos tras la caída de dos vehículos desde un puente en Mendoza

La tragedia ocurrió este sábado en Guaymallén. Una persona perdió la vida y dos menores debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Notti. Investigan las causas del siniestro.

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas este sábado al mediodía luego de que dos vehículos cayeran desde el puente del Acceso Este hacia calle Alberdi, en el departamento mendocino de Guaymallén.

El dramático accidente se registró alrededor de las 11.32 en las inmediaciones del cruce entre el Acceso Este y Alberdi. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de los rodados desde la parte superior del puente hacia la arteria ubicada debajo, lo que motivó un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, los vehículos involucrados son una Nissan Kicks y una Jeep, aunque las autoridades todavía trabajan para determinar la mecánica del hecho. Las imágenes tomadas en el lugar mostraron uno de los vehículos completamente volcado tras el fuerte impacto, mientras personal policial y de emergencias realizaba tareas de asistencia y rescate.

Dos menores fueron trasladados al Hospital Notti Como consecuencia del siniestro, dos menores de edad fueron rescatados y derivados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti mediante un corredor sanitario.

Además, cuatro personas adultas recibieron asistencia médica. Una de ellas falleció mientras era atendida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que las otras tres fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.