    • 8 de agosto de 2026 - 09:19

    Maltrato animal en Pocito: detuvieron a un hombre que trasladaba un caballo desnutrido

    Un joven de 26 años fue aprehendido tras ser sorprendido trasladando al equino, que presentaba un evidente deterioro físico. Un veterinario constató su mal estado de salud.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 26 años fue aprehendido en Pocito acusado de infringir la Ley de Maltrato y Crueldad Animal, luego de ser sorprendido mientras conducía una carreta tirada por un caballo que, según constataron los efectivos, presentaba un evidente estado de desnutrición y deterioro.

    Leé además

    allanaron una casa en rawson por una denuncia de amenazas y secuestraron dos armas

    Allanaron una casa en Rawson por una denuncia de amenazas y secuestraron dos armas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Candela Arizaga y Facundo Moyano

    La Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral a Candela Arizaga

    El procedimiento ocurrió durante recorridas de prevención y seguridad realizadas por personal del Comando Norte. Los policías observaron en calle Centenario y República Argentina a un hombre que circulaba a bordo de una carretela, realizando movimientos bruscos entre la calzada y la banquina, en dirección de oeste a este.

    Ante esta situación, los efectivos decidieron interceptarlo para conocer qué estaba ocurriendo. Durante la entrevista, advirtieron el preocupante estado físico del equino y procedieron a identificar al conductor, señalado como Estrella, de 26 años.

    Según el reporte policial, el hombre se ofuscó con los uniformados durante el procedimiento y terminó siendo aprehendido en el lugar.

    Un veterinario constató el estado del caballo

    Tras la intervención policial, se dio aviso a la asociación Mundo Patitas. Su presidente manifestó la intención de iniciar acciones legales por la situación del animal.

    Además, se comunicó el hecho al Sistema Acusatorio. Posteriormente se hizo presente un ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó el traslado de los elementos involucrados hasta la sede policial.

    En la Comisaría 17ma. también se presentó un médico veterinario para examinar al equino. Tras la evaluación, constató que el animal se encontraba en mal estado de salud.

    La causa quedó registrada bajo la carátula "Violación a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal", mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hombre aprehendido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

    Revés para Chiqui Tapia: el juez Amarante tildó de "ficción judicial" el traslado de la causa AFA a Campana

    Por Agencia Noticias Argentinas
    la policia allano dos viviendas, secuestro cocaina y dinero: dos personas quedaron detenidas

    La Policía allanó dos viviendas, secuestró cocaína y dinero: dos personas quedaron detenidas

    La Policía Federal desbarató un punto de venta de drogas en Santa Lucía.

    Desbarataron un punto de venta de cocaína y detuvieron a dos personas en Santa Lucía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una joven fue detenida.

    Entraron a una tienda, se llevaron ropa y terminaron detenidos tras atacar a la dueña con un cuchillo

    Por Redacción Diario de Cuyo