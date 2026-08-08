Maltrato animal en Pocito: detuvieron a un hombre que trasladaba un caballo desnutrido

Un hombre de 26 años fue aprehendido en Pocito acusado de infringir la Ley de Maltrato y Crueldad Animal, luego de ser sorprendido mientras conducía una carreta tirada por un caballo que, según constataron los efectivos, presentaba un evidente estado de desnutrición y deterioro.

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El procedimiento ocurrió durante recorridas de prevención y seguridad realizadas por personal del Comando Norte. Los policías observaron en calle Centenario y República Argentina a un hombre que circulaba a bordo de una carretela, realizando movimientos bruscos entre la calzada y la banquina, en dirección de oeste a este.

Ante esta situación, los efectivos decidieron interceptarlo para conocer qué estaba ocurriendo. Durante la entrevista, advirtieron el preocupante estado físico del equino y procedieron a identificar al conductor, señalado como Estrella, de 26 años.

Según el reporte policial, el hombre se ofuscó con los uniformados durante el procedimiento y terminó siendo aprehendido en el lugar.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la asociación Mundo Patitas. Su presidente manifestó la intención de iniciar acciones legales por la situación del animal.

Un veterinario constató el estado del caballo

Además, se comunicó el hecho al Sistema Acusatorio. Posteriormente se hizo presente un ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó el traslado de los elementos involucrados hasta la sede policial.

En la Comisaría 17ma. también se presentó un médico veterinario para examinar al equino. Tras la evaluación, constató que el animal se encontraba en mal estado de salud.

La causa quedó registrada bajo la carátula "Violación a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal", mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hombre aprehendido.