Desbarataron un punto de venta de cocaína y detuvieron a dos personas en Santa Lucía

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó con el desmantelamiento de un presunto punto de venta de drogas en Santa Lucía , luego de varias semanas de investigación sobre una vivienda del barrio Villa Don Arturo. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dosis de cocaína preparadas para su comercialización, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

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El procedimiento fue realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal San Juan , dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. La pesquisa permitió determinar que el domicilio era utilizado presuntamente para la venta de drogas al menudeo.

La investigación se extendió durante varias semanas e incluyó tareas de vigilancia, recorridas preventivas y trabajos encubiertos.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores detectaron un movimiento constante de personas que ingresaban al inmueble y permanecían allí durante períodos breves. Entre los presuntos compradores había numerosos jóvenes de la zona, quienes habrían adquirido dosis de cocaína listas para su consumo.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron acreditar, según la hipótesis judicial, el funcionamiento del lugar como un punto activo de narcomenudeo .

Allanaron la vivienda y encontraron cocaína

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del domicilio ubicado en Villa Don Arturo.

Durante el operativo, los efectivos encontraron y secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo que sería de procedencia ilícita y distintos elementos que presuntamente eran utilizados para cortar y fraccionar la droga antes de su comercialización.

La intervención permitió además interrumpir el funcionamiento del supuesto punto de venta.

Una mujer quedó detenida y cayó un hombre con pedido de captura

Como consecuencia del procedimiento, fue detenida la principal investigada en la causa, quien quedó a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Pero el operativo tuvo además otro resultado: los policías detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente relacionado con causas tramitadas en el fuero Penal de la Niñez y Adolescencia.

El sujeto fue puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal, mientras la Policía Federal avanza con las medidas destinadas a determinar las responsabilidades de las personas vinculadas al presunto punto de venta de estupefacientes.