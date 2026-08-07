Un voraz incendio afectó un departamento ubicado junto a la casa de Cristina Kirchner

El fuego se inició en el piso 3 y todavía no lograron apagar las llamas. Trabajan los bomberos y el SAME en el lugar.

Un incendio desatado este viernes por la tarde en un departamento lindero a la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, provocó un importante operativo de emergencia y obligó a evacuar a los vecinos del edificio afectado.

El fuego comenzó pasadas las 15:30 en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio situado junto a la vivienda de la expresidenta, sobre San José 1111. Hasta el momento, las llamas no habían sido extinguidas por completo, aunque la situación se encontraba bajo control mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que asistieron a los residentes tras la rápida evacuación preventiva del edificio.

Según informó TN, dos personas adultas sufrieron inhalación de humo y fueron trasladadas al Hospital Penna para recibir atención médica.

Por el momento, Cristina Kirchner no fue evacuada de su domicilio, ya que las autoridades indicaron que el foco ígneo permanecía contenido y no representaba un riesgo directo para su vivienda.