    • 6 de agosto de 2026 - 17:53

    Incendio fuera de control en Catamarca: corte de ruta e intenso operativo para frenar el avance del fuego

    Bomberos y brigadistas trabajan para contener un incendio. El fuego habría comenzado por la caída de un cable de alta tensión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En El Rodeo, Catamarca, se está llevando a cabo un intenso operativo de bomberos para contener un incendio en ambas calzadas de la ruta provincial 4.

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    El incendio se encuentra controlado en el sector cercano a la zona urbana; las llamas solo avanzaron hasta la zona de montaña. Por ahora, no existe riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

    De camino a El Rodeo, la Cuestecilla y la Quebrada de Loro Huasi, la ruta se encuentra cortada a la altura del kilómetro 28 de la ruta debido a las tareas de contención que están llevando a cabo las dotaciones de bomberos.

    El foco se habría originado tras la caída de un cable de alta tensión sobre vegetación seca y el viento zonda habría acelerado la propagación del fuego.

    Según el medio local El Diario de Catamarca, el viento persiste en la zona y se registran ráfagas fuertes de manera ocasional. El personal de la empresa EC SAPEM está llevando a cabo tareas de reparación de postes y líneas del tendido eléctrico, ambos dañados por el temporal.

    En el operativo está trabajando el personal municipal de El Rodeo, la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, personal de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Bomberos de la Policía de Catamarca, Bomberos Voluntarios de la Capital, personal del Hospital María Agripina Sosa de Castro y baqueanos de la zona.

    Por ahora no se registran heridos o muertos, pero el personal se mantiene a disposición de los brigadistas.

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