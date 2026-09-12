Tragedia en Chile: un voraz incendio en un hogar de ancianos dejó 16 muertos y investigan antecedentes irregulares

Un trágico incendio consumió por completo un hogar de adultos mayores en la comuna de Pitrufquén, ubicada en la zona sur de Chile, y dejó un saldo preliminar de 16 víctimas fatales, además de varios heridos hospitalizados. El siniestro se desató durante la noche del viernes y pudo ser controlado y extinguido recién en las primeras horas del sábado, según confirmaron las autoridades municipales locales.
De acuerdo con el relevamiento oficial brindado por la alcaldesa Jacqueline Romero a través de las redes sociales del municipio, al momento de desatarse el fuego el establecimiento albergaba a 24 residentes y contaba únicamente con una cuidadora de turno. Del total de ocupantes, diez sobrevivientes lograron ser rescatados y derivados de urgencia al hospital zonal para recibir asistencia médica.
Imágenes devastadoras y operativo de emergencia
Los registros audiovisuales y fotográficos que circularon rápidamente en plataformas digitales mostraron la magnitud del desastre, con enormes llamas y densas columnas de humo negro elevándose sobre la estructura edilicia.
Durante la mañana del sábado, los equipos de emergencia —integrados por dotaciones de bomberos, efectivos policiales y personal sanitario— continuaron con las complejas tareas de remoción de escombros y enfriamiento del lugar, mientras la policía mantuvo la zona completamente acordonada por cuestiones de seguridad perimetral y peritaje.
El geriátrico funcionaba en la ilegalidad y acumulaba sumarios
El municipio de Pitrufquén manifestó su profundo "dolor y consternación" ante la catástrofe y confirmó de manera oficial que el establecimiento contaba con graves antecedentes de funcionamiento irregular.
Según precisó el funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi), José Bravo, el geriátrico operaba de forma clandestina o irregular, acumulando multas y procesos de sumario sanitario desde el año 2019 debido a reiteradas infracciones normativas. En la misma línea, la alcaldesa Romero detalló que el propio municipio había solicitado una fiscalización formal el pasado mes de febrero, dado que el lugar persistía en el incumplimiento de las ordenanzas vigentes y arrastraba un sumario en curso sin regularizar. Las pericias continúan en el sitio para determinar el origen exacto del fuego.