El Paso Cristo Redentor retrasa su habilitación y registra hasta -16°C

Mal tiempo y temperaturas de hasta -16 grados obligaron a retrasar la apertura del paso Cristo Redentor este sábado. Vialidad realiza tareas de despeje de nieve y hielo, mientras que el paso Pehuenche sigue cerrado.

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que la apertura del corredor internacional, prevista inicialmente para las 9, debió ser retrasada hasta las 12 de este sábado debido a las condiciones climáticas desfavorables registradas durante la madrugada. La medida rige para todo tipo de vehículos, mientras que el paso Pehuenche permanece cerrado.

"Se decide retrasar la apertura del túnel internacional, habilitando a contar de las 12 horas de Chile y Argentina, de tal manera que se puedan realizar los trabajos de despeje de nieve y control de hielo en el lado argentino", detallaron desde la coordinación a través de un comunicado oficial, destacando que el objetivo prioritario es resguardar la seguridad vial de los usuarios.

Pronóstico y temperaturas extremas en la cordillera De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo en la cordillera se extiende durante toda la jornada sabatina, aunque se prevé una mejora gradual en las precipitaciones a partir de media mañana y una disminución de la nubosidad hacia el mediodía.

El impacto del temporal se refleja en las marcas térmicas bajo cero registradas en las distintas localidades de la alta montaña:

Uspallata: -4°C