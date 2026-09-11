    • 11 de septiembre de 2026 - 18:00

    Juegos Suramericanos 2026: repartirán un promedio de 15 preservativos por atleta en las villas de Santa Fe

    La organización dispuso un total de 60 mil profilácticos para cuidar la salud de los más de cuatro mil deportistas que competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El material sobrante será donado al sistema sanitario provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocas horas de la inauguración oficial, la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos entró en su etapa final. Con la participación de más de cuatro mil atletas provenientes de 15 países, el evento deportivo más importante de Sudamérica pondrá el foco no solo en el rendimiento en las pistas y canchas, sino también en la prevención y el cuidado de la salud.

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    En ese marco, la organización confirmó una medida sanitaria habitual en este tipo de citas internacionales de gran magnitud: cada deportista recibirá un promedio de 15 preservativos durante toda su estadía en las villas deportivas.

    Una logística federal y preventiva

    La competencia se desarrollará a lo largo de dos semanas, del 12 al 26 de septiembre, y por primera vez en la historia tendrá una sede multipolo, distribuyendo a las delegaciones en tres ciudades de la provincia: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

    Para cubrir las necesidades de los atletas durante las dos semanas de competencia, se dispuso la entrega de un total de 60 mil preservativos. Desde la organización explicaron que el objetivo principal de esta iniciativa es la prevención activa de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los competidores. Asimismo, se aclaró un detalle logístico importante: aquellos profilácticos que no sean utilizados al finalizar el evento no se descartarán, sino que serán incorporados formalmente al sistema sanitario santafesino.

    Un evento histórico para la región

    Los Juegos Suramericanos pondrán en juego 43 deportes y 60 disciplinas en total. La edición 2026 marca un hito al disputarse de manera descentralizada en tres ciudades, impulsada por un nuevo proyecto organizador que incluye infraestructura completamente renovada, escenarios de primer nivel y una visión estratégica centrada en el legado para la provincia.

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