Estados Unidos aprobó la venta de cuatro Black Hawk a Argentina por hasta US$140 millones

Estados Unidos autorizó una posible venta militar a la Argentina por hasta US$140 millones que contempla la incorporación de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y un amplio paquete de equipamiento, entrenamiento y apoyo logístico. La operación fue aprobada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso norteamericano.

La autorización representa uno de los pasos más concretos de los últimos años para renovar la flota de helicópteros medianos del Ejército Argentino. Sin embargo, la aprobación estadounidense no significa todavía que el contrato esté cerrado : habilita la operación bajo el sistema Foreign Military Sales y fija un valor máximo estimado, que podría terminar siendo menor según el equipamiento y los servicios finalmente contratados.

Además de los cuatro UH-60L, Argentina solicitó dos motores de repuesto T700-GE-701D , junto con sistemas de comunicaciones, navegación e identificación, tanques auxiliares de combustible y equipamiento para operaciones de rescate y transporte.

El paquete contempla también ganchos de carga, sistemas de descenso rápido por cuerda, malacates de rescate, repuestos, herramientas, capacitación y asistencia técnica. Entre los elementos incluidos aparecen además Bambi Buckets , los grandes recipientes utilizados por helicópteros para arrojar agua sobre incendios forestales.

Ese equipamiento permitirá que las aeronaves no se limiten a tareas estrictamente militares. También podrán utilizarse en búsqueda y rescate, evacuaciones aeromédicas, asistencia humanitaria, combate de incendios y respuesta ante catástrofes , además del transporte de tropas y operaciones vinculadas con la seguridad fronteriza.

Los Black Hawk reemplazarán una flota con décadas de servicio

El objetivo argentino es comenzar a sustituir progresivamente a los Bell UH-1H y Huey II utilizados por la Aviación de Ejército, aeronaves que llevan décadas en servicio. La llegada de los Black Hawk devolvería al Ejército una capacidad de helicópteros medianos que perdió con el retiro de modelos como los Puma y Super Puma.

El UH-60 Black Hawk es uno de los helicópteros militares más utilizados del mundo. Fue diseñado por Sikorsky y puede desarrollar una amplia variedad de misiones, desde transporte táctico y evacuación sanitaria hasta operaciones de rescate, apoyo logístico y despliegue de personal en terrenos complejos.

La versión que recibiría Argentina será la UH-60L, una variante desarrollada a partir de generaciones anteriores del Black Hawk y equipada con motores General Electric T700. Según la documentación conocida, las unidades serían reacondicionadas antes de ser entregadas.

Para qué los quiere Argentina

Washington señaló que la operación busca fortalecer la capacidad argentina para enfrentar amenazas actuales y futuras, entre ellas seguridad de fronteras, crimen transnacional y respuesta ante emergencias y desastres. También remarcó el carácter de Argentina como aliado principal extra-OTAN de Estados Unidos.

Desde la representación estadounidense en Buenos Aires también destacaron la utilidad civil de las aeronaves. El embajador Peter Lamelas señaló que los Black Hawk permitirán fortalecer la defensa y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Sikorsky, empresa perteneciente a Lockheed Martin, será el principal contratista de la operación. La aprobación norteamericana indica además que Argentina tendría capacidad para incorporar estas aeronaves sin necesidad de desplegar personal adicional del Gobierno estadounidense de forma permanente en el país.

Otro paso en la renovación militar

La posible compra se suma al proceso de modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado durante los últimos años. Entre las principales incorporaciones aparecen los cazas F-16, los aviones de patrulla marítima P-3 Orion y otros programas destinados a renovar vehículos y sistemas terrestres.

En el caso de los helicópteros, la operación todavía deberá completar las instancias administrativas y contractuales correspondientes. El monto de US$140 millones es un techo estimado para todo el paquete, por lo que no representa simplemente el precio de las cuatro aeronaves sino también de motores, repuestos, capacitación, equipos y asistencia logística.

Si el proceso finalmente se concreta, los cuatro Black Hawk marcarán el inicio de una nueva etapa para la Aviación de Ejército y ampliarán las capacidades tanto militares como de asistencia frente a emergencias en todo el territorio argentino.