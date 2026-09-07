    • 7 de septiembre de 2026 - 09:21

    El petróleo se acerca a US$100 ante nuevos desencuentros entre Estados Unidos e Irán

    El precio del crudo vuelve a subir en el comienzo de la semana. El gas también se dispara en Europa.

    Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir y se acercan a los US$100 este lunes, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del paso por el estrecho de Ormuz.

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    El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 1,00%, cotizando a 96,76 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 0,20% y se ubica en 91,47 dólares por barril.

    Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero desde principios de julio el precio volvió a escalar ante nuevos desencuentros.

    A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. Desde fines de agosto se reanudaron los ataques de ambos lados.

    La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

    En las últimas horas, Irán amenazó con disponer una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz, lo que eleva el riesgo de más interrupciones en la circulación de energía. En este marco, también escalan los precios del gas natural en Europa avanzando hasta un 4,2%.

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