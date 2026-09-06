Impactante video: un avión de carga se salió de pista y terminó en llamas en el aeropuerto de Miami

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami , donde un avión de carga Boeing 767 que operaba para Amazon Prime Air se salió de pista durante el aterrizaje y terminó envuelto en llamas sobre una carretera ubicada junto a la terminal aérea.

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Las imágenes que comenzaron a circular poco después del accidente mostraron a la enorme aeronave atravesada sobre la vía, con densas columnas de humo negro y fuego visible en distintos sectores del fuselaje , mientras automóviles y camiones permanecían detenidos alrededor de la zona.

El impactante registro muestra al Boeing 767 fuera de la pista, rodeado por humo y llamas tras el accidente en Miami.

El episodio ocurrió alrededor de las 14 de Miami, cuando el avión completaba un vuelo procedente de San Juan, Puerto Rico. Según los primeros reportes, la aeronave habría abandonado la pista durante la maniobra de aterrizaje y avanzó más allá del perímetro operativo hasta quedar detenida sobre una carretera adyacente.

A pesar de la violencia de la escena, las fotografías y videos mostraron que buena parte del fuselaje permaneció estructuralmente reconocible después del accidente. Por el momento, las autoridades no determinaron qué provocó que el avión terminara fuera de pista.

Los primeros reportes señalaron que hubo personas heridas, aunque hasta el momento no se precisó oficialmente cuántas ni la gravedad de las lesiones. Al tratarse de un vuelo exclusivamente de carga, la aeronave no transportaba pasajeros.

La emergencia provocó además un fuerte impacto en las operaciones del aeropuerto. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso inicialmente una suspensión de las operaciones en tierra mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre la aeronave y evaluaban las condiciones de seguridad.

El video difundido originalmente por NBC 6 Miami captó los instantes posteriores al accidente. En la grabación se observa el avión inmovilizado fuera de la pista y una enorme nube de humo elevándose desde la estructura, mientras testigos reaccionaban sorprendidos ante la escena.

La aeronave estaba vinculada a la red logística de Amazon Prime Air, aunque la investigación deberá determinar las condiciones exactas en las que se produjo el incidente y qué empresa se encontraba operando concretamente el vuelo.

Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación y se esperan nuevos informes sobre el estado de los tripulantes, los daños sufridos por el avión y las causas que provocaron la salida de pista.