    • 3 de septiembre de 2026 - 18:19

    Homenaje a Freddie Mercury: inauguran un impactante mural a pasos del estadio de Wembley

    La obra rinde tributo al legendario líder de Queen en las escalinatas de Wembley, a pasos del estadio donde dio sus shows más icónicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impresionante mural en homenaje a Freddie Mercury fue presentado formalmente en las escalinatas de Wembley, en Londres, en el marco de las conmemoraciones por el que habría sido el cumpleaños número 80 del legendario cantante de Queen. La obra quedó instalada en un punto estratégico: la vía de acceso peatonal que conduce al célebre estadio donde la banda británica hizo historia en el concierto Live Aid de 1985 y sus multitudinarias presentaciones de 1986.

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    El tributo artístico busca inmortalizar el legado del músico en el distrito de Brent, la zona del oeste londinense donde Mercury vivió tras emigrar con su familia desde Zanzíbar a mediados de la década de 1960.

    Arte urbano en el corazón de Wembley

    El diseño del mural repasa distintos momentos emblemáticos de la carrera del artista y fue impulsado en colaboración con los miembros supervivientes de la banda y fundaciones culturales de la zona:

    Ubicación clave: se despliega a lo largo de los escalones de la célebre Spanish Steps de Wembley, un punto de alto tránsito turístico y de fanáticos de la música.

    Diseño e impacto: la pieza retrata la icónica postura de Freddie en el escenario, combinando técnica visual en mosaico y pintura para ser apreciada en perspectiva mientras se asciende hacia el estadio.

    Cultura e identidad: las autoridades locales remarcaron que el mural no solo celebra el talento musical de Mercury, sino también la diversidad e historia multicultural de la zona.

    Un ícono que sigue vivo en la cultura global

    A más de tres décadas de su fallecimiento, el líder de Queen continúa siendo un fenómeno global que trasciende generaciones. La inauguración del mural coincidió con una serie de actividades conmemorativas que incluyen muestras fotográficas, lanzamientos de material de archivo y reuniones de fanáticos de todo el mundo en la capital británica.

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