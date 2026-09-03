El Niño se intensificará hasta fin de año y podría extenderse hasta febrero de 2027: qué advirtió la OMM

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una nueva advertencia sobre la evolución de El Niño , al anticipar que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses hasta alcanzar una categoría considerada “muy fuerte” . Según el organismo de Naciones Unidas, existe una probabilidad cercana al 100% de que permanezca activo hasta febrero de 2027 .

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El episodio podría alcanzar su máxima intensidad hacia finales de 2026 , aunque sus efectos sobre el clima podrían extenderse durante buena parte del año siguiente. La OMM alertó especialmente por posibles modificaciones en los patrones de lluvias y temperaturas, con riesgos asociados a inundaciones, sequías y períodos de calor extremo .

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo , advirtió que el fenómeno podría alcanzar una magnitud inusual y convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde que comenzaron los monitoreos sistemáticos hace cuatro décadas.

El organismo explicó que El Niño se produce cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano en el centro y el este del Pacífico ecuatorial . Ese calentamiento altera los patrones de circulación atmosférica, vientos, presión y precipitaciones en distintas regiones del planeta.

Las mediciones recientes muestran una aceleración del fenómeno. Entre mayo y julio, la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial centrooriental se ubicó en promedio 1,5 °C por encima de los valores normales . Entre fines de julio y mediados de agosto, las anomalías semanales llegaron a entre 2,2 °C y 2,6 °C .

El calentamiento también fue muy marcado debajo de la superficie del océano. En algunas zonas del Pacífico tropical, las temperaturas subsuperficiales llegaron a ubicarse más de 8 °C por encima del promedio durante julio y los primeros días de agosto.

Qué efectos puede tener El Niño

La OMM señaló que el fenómeno puede generar importantes modificaciones en los regímenes de precipitaciones y temperaturas a escala global. Por eso, entre los principales riesgos aparecen inundaciones, sequías y temperaturas extremas, aunque el impacto dependerá de cada región.

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, describió la evolución del fenómeno como una señal de la aceleración de los cambios climáticos y sostuvo que el planeta atraviesa un escenario de temperaturas cada vez más elevadas.

Los especialistas aclararon que El Niño no es provocado por el cambio climático, pero puede contribuir a elevar todavía más las temperaturas globales durante su desarrollo. Esto ocurre en un contexto en el que el planeta ya registra un calentamiento sostenido asociado principalmente a la quema de combustibles fósiles.

Por qué sus efectos pueden continuar en 2027

Aunque El Niño suele alcanzar su punto máximo hacia finales del año, el océano acumula una enorme cantidad de calor que no desaparece inmediatamente. Parte de esa energía continúa transfiriéndose a la atmósfera después del pico del fenómeno.

Por este motivo, la influencia de El Niño sobre las temperaturas globales puede prolongarse durante los meses posteriores e incluso avanzar sobre 2027.

El antecedente más reciente también resulta significativo: 2024 fue el año más caluroso registrado a nivel mundial, después del episodio de El Niño anterior. La nueva intensificación del fenómeno genera así especial atención entre los organismos meteorológicos por su potencial para sumar presión sobre un sistema climático que ya se encuentra en niveles de temperatura excepcionalmente altos.