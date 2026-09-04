    • 4 de septiembre de 2026 - 19:26

    Fuera de protocolo: la reina Máxima sorprendió a todos al subirse a un tractor en los Países Bajos

    Durante una visita oficial en los Países Bajos, la monarca protagonizó un divertido momento que cautivó a los usuarios de las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reina Máxima de los Países Bajos volvió a acaparar la atención de los medios europeos y a protagonizar un fenómeno viral en las plataformas digitales. En el marco de una de sus habituales recorridas institucionales por el territorio neerlandés, la monarca de origen argentino dejó de lado el riguroso protocolo de la realeza para protagonizar una escena tan inesperada como descontracturada: se subió a un tractor y lo manejó.

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    El episodio no tardó en replicarse en cuestión de horas, generando miles de reacciones y comentarios elogiosos por la naturalidad con la que suele desenvolverse en cada una de sus apariciones públicas.

    Del look elegante al trabajo rural

    La secuencia se desencadenó cuando la reina visitó un establecimiento productivo local en el marco de una agenda enfocada en la innovación agrícola y las economías regionales. Para la ocasión, Máxima eligió un estilismo primaveral que combinaba sofisticación y comodidad, luciendo un llamativo vestido floral acompañado por accesorios en tonos tierra.

    Sin embargo, el contraste entre su elegante atuendo de alta costura y la imponente maquinaria pesada aportó el condimento perfecto para la postal del día. Lejos de mantenerse al margen, la reina aceptó la invitación de los productores locales, subió a la cabina de un moderno tractor y maniobró el volante ante la atenta mirada —y las risas cómplices— de los trabajadores del campo y de los integrantes de su comitiva.

    Un estilo que marca tendencia y cercanía

    No es la primera vez que la esposa del rey Guillermo Alejandro se gana la simpatía del público europeo gracias a su carisma y a su habitual predisposición para sumarse a actividades cotidianas. Las imágenes de la monarca sonriendo al comando del vehículo rural se convirtieron rápidamente en tendencia en plataformas como Instagram y X, donde los usuarios destacaron su carisma y su espontaneidad.

    De esta manera, la reina Máxima volvió a demostrar que sabe cómo conectar con la gente, transformando una visita institucional de rutina en un momento de distensión que recorrió los portales de noticias de todo el mundo.

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