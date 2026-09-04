Rescataron con vida a dos trabajadores que llevaban 10 días atrapados en un túnel en Nepal

Una escena de enorme alivio se vivió este viernes en Nepal: dos trabajadores fueron rescatados con vida después de permanecer unos 10 días atrapados dentro de un túnel de una central hidroeléctrica . Los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para determinar si hay más personas con vida en las instalaciones afectadas por las riadas.

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Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan . El hallazgo se produjo luego de que los rescatistas escucharan voces provenientes del interior del túnel, una señal que renovó las esperanzas después de varios días de búsqueda.

El diputado e ingeniero Ram Neupane , que participa del operativo, contó que los equipos del Ejército y de la Policía Armada de Nepal ingresaron al túnel tras recibir información sobre las voces.

Los rescatistas lograron incluso establecer un breve contacto con las personas que permanecían atrapadas. Según relató Neupane, les gritaron “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y desde el interior recibieron una respuesta: “de acuerdo” .

La central hidroeléctrica Trishuli 3A , ubicada en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, tiene una capacidad de 60 megavatios y quedó gravemente afectada por las inundaciones y los deslizamientos registrados el 26 de agosto.

Los primeros datos indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la instalación. Sin embargo, la magnitud del desastre llevó a extender la búsqueda a otras centrales hidroeléctricas de la región.

Según la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal, unas 900 personas permanecen desaparecidas en seis proyectos hidroeléctricos afectados por la avalancha de agua, barro y rocas.

Los equipos de rescate se enfrentan a condiciones extremadamente complejas. Los túneles quedaron bloqueados por toneladas de barro y escombros y, en algunos sectores, fue necesario utilizar explosivos y excavadoras para intentar abrir nuevos accesos.

Un rescate contrarreloj entre barro y escombros

Más de 500 ingenieros, funcionarios y especialistas colaboran en las tareas y utilizan un grupo de WhatsApp para intercambiar información y orientar las operaciones en el valle de Trishuli.

Las autoridades estiman que 2,2 millones de toneladas de barro y escombros quedaron acumuladas en distintos sectores, lo que dificulta el ingreso de los rescatistas.

El portavoz del Ejército de Nepal, Raja Ram Basnet, explicó que la inundación modificó el terreno y la estructura de los túneles, que quedaron cubiertos de lodo, rocas y tierra. “Este no es un cierre normal de túneles”, advirtió.

Mientras tanto, los equipos mantienen la búsqueda en otras cinco instalaciones. En Rasuwagadhi, los rescatistas consiguieron avanzar unos 250 metros dentro de uno de los túneles antes de encontrarse con un nuevo bloqueo.

Las autoridades no descartan que haya más sobrevivientes atrapados en cámaras subterráneas que podrían contar con acceso a alimentos y agua, por lo que el operativo continúa pese a los días transcurridos desde la tragedia.