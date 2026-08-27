    • 27 de agosto de 2026 - 13:05

    Nepal: por qué este país tiene tantos terremotos y qué es el Himalaya

    Nepal volvió a aparecer entre las tendencias de búsqueda en Argentina. Su ubicación geográfica explica buena parte de su actividad sísmica.

    Nepal: por qué este país tiene tantos terremotos y qué es el Himalaya.

    Nepal: por qué este país tiene tantos terremotos y qué es el Himalaya.

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    Por Sofía Hache

    Nepal aparece entre las búsquedas que crecieron con fuerza durante las últimas horas en Argentina.

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    El país asiático es conocido por albergar parte del Himalaya y por encontrarse en una de las zonas geológicamente más activas del planeta.

    La placa india se desplaza hacia el norte y entra en contacto con la placa euroasiática.

    Ese proceso, que ocurre a lo largo de millones de años, contribuyó a formar la enorme cordillera del Himalaya.

    Pero también genera una acumulación de energía que puede liberarse en forma de terremotos.

    El Himalaya sigue creciendo

    Aunque parezca una estructura completamente estable, la cordillera continúa modificándose.

    Los movimientos tectónicos siguen actuando y las montañas pueden experimentar cambios extremadamente lentos.

    Los terremotos son una de las manifestaciones de esa dinámica.

    ¿Se puede predecir un terremoto?

    No existe actualmente un método capaz de indicar con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

    Sí se pueden identificar regiones de mayor riesgo y desarrollar sistemas de prevención.

    Por eso, países como Nepal trabajan en construcción, educación y preparación frente a posibles movimientos sísmicos.

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