Nepal: por qué este país tiene tantos terremotos y qué es el Himalaya.

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El país asiático es conocido por albergar parte del Himalaya y por encontrarse en una de las zonas geológicamente más activas del planeta.

La explicación está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas.

La placa india se desplaza hacia el norte y entra en contacto con la placa euroasiática.

Ese proceso, que ocurre a lo largo de millones de años, contribuyó a formar la enorme cordillera del Himalaya.

Pero también genera una acumulación de energía que puede liberarse en forma de terremotos.

El Himalaya sigue creciendo

Aunque parezca una estructura completamente estable, la cordillera continúa modificándose.

Los movimientos tectónicos siguen actuando y las montañas pueden experimentar cambios extremadamente lentos.

Los terremotos son una de las manifestaciones de esa dinámica.

¿Se puede predecir un terremoto?

No existe actualmente un método capaz de indicar con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

Sí se pueden identificar regiones de mayor riesgo y desarrollar sistemas de prevención.

Por eso, países como Nepal trabajan en construcción, educación y preparación frente a posibles movimientos sísmicos.