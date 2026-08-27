Dormir con la ventana abierta: qué pasa si lo hacés durante el invierno.

Dormir con la ventana abierta durante el invierno es una costumbre que divide opiniones. Mientras algunas personas aseguran que descansan mejor con aire fresco, otras prefieren mantener la habitación completamente cerrada. La respuesta depende de las condiciones del ambiente y de la temperatura exterior.

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La ventilación permite renovar el aire del interior y reducir la acumulación de humedad.

Esto puede ser especialmente útil en habitaciones donde duermen varias personas.

Sin embargo, no es necesario mantener una ventana completamente abierta durante toda la noche para lograr una buena renovación del aire.

Si la temperatura de la habitación baja demasiado, puede resultar incómodo dormir y afectar la calidad del descanso.

Además, una corriente de aire directa puede generar molestias en algunas personas.

La clave está en encontrar un equilibrio entre ventilación y confort térmico.

Una alternativa sencilla

Una opción es ventilar la habitación durante algunos minutos antes de acostarse y luego cerrar la ventana.

También puede abrirse parcialmente si las condiciones exteriores son adecuadas.

No existe una única regla para todas las personas, pero sí una recomendación general: evitar que el ambiente sea excesivamente caluroso, frío o húmedo.