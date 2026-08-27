    • 27 de agosto de 2026 - 11:24

    Por qué las plantas de interior tienen las hojas amarillas y cómo recuperarlas

    Las hojas amarillas son una de las señales más frecuentes de que una planta no está creciendo en las condiciones adecuadas. Qué puede estar provocándolo.

    Por qué las plantas de interior tienen las hojas amarillas y cómo recuperar una planta.

    Por qué las plantas de interior tienen las hojas amarillas y cómo recuperar una planta.

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    Por Sofía Hache

    Encontrar hojas amarillas en las plantas suele generar una pregunta casi inmediata: ¿le falta agua? No necesariamente. El cambio de color puede deberse principalmente a distintos factores y conocer la causa es fundamental antes de modificar el riego, según los expertos.

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    Exceso de agua

    Uno de los errores más habituales es regar demasiado.

    Cuando el sustrato permanece constantemente húmedo, las raíces pueden tener dificultades para obtener oxígeno.

    Esto puede provocar deterioro y terminar manifestándose en las hojas.

    Por eso, antes de volver a regar conviene comprobar la humedad de la tierra.

    Falta de luz

    Las plantas también necesitan una cantidad adecuada de luz. Si una especie que requiere buena iluminación permanece durante mucho tiempo en un lugar demasiado oscuro, pueden aparecer cambios en sus hojas y crecimiento.

    Sin embargo, tampoco conviene colocar todas las plantas directamente bajo el sol.

    Cada especie tiene necesidades diferentes.

    Falta de nutrientes

    En determinados casos, el amarillamiento puede estar relacionado con una deficiencia nutricional.

    Pero aplicar fertilizante sin conocer la causa puede empeorar el problema.

    La clave está en observar las hojas, el sustrato, la ubicación y la frecuencia de riego.

    Una planta con hojas amarillas está dando una señal. Interpretarla correctamente puede ser la diferencia entre recuperarla o seguir deteriorándola.

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