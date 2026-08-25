    • 25 de agosto de 2026 - 13:10

    La hora a la que conviene dejar de tomar café para dormir mejor

    El café puede ayudar a mantenerse alerta durante el día, pero consumirlo demasiado tarde puede afectar el descanso de algunas personas.

    La hora a la que conviene dejar de tomar café para dormir mejor.

    La hora a la que conviene dejar de tomar café para dormir mejor.

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    Por Sofía Hache

    Tomar café después del almuerzo es una costumbre para muchas personas. El problema aparece cuando esa taza de la tarde termina afectando el sueño y el dormir. La cafeína es un estimulante y puede permanecer durante varias horas en el organismo.

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    Por eso, una persona que toma café por la tarde puede seguir sintiendo sus efectos cuando llega la hora de acostarse.

    Caf&eacute; antes de dormir. La sensibilidad a la cafe&iacute;na cambia de una persona a otra.

    Café antes de dormir. La sensibilidad a la cafeína cambia de una persona a otra.

    Por eso, más que buscar una hora universal, conviene observar cómo responde cada organismo.

    Una prueba sencilla

    Quien sospecha que el café está afectando su descanso puede intentar adelantar progresivamente la última taza del día.

    También es importante recordar que la cafeína no solamente está presente en el café.

    Algunas bebidas, determinados productos y otras infusiones también pueden contenerla.

    Qué ocurre si se elimina de golpe

    Las personas que consumen cafeína habitualmente pueden experimentar molestias temporales si dejan de consumirla abruptamente.

    Por eso, si alguien toma grandes cantidades diariamente, puede resultar más cómodo reducir progresivamente.

    El café no necesariamente es incompatible con dormir bien. La clave está en la cantidad, el horario y la sensibilidad individual.

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