    • 20 de agosto de 2026 - 11:50

    Qué pasa cuando una persona toma café todos los días

    Para muchas personas el café forma parte de la rutina diaria, pero sus efectos pueden variar según la cantidad y la sensibilidad individual a la cafeína.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para millones de personas, el día comienza con una taza de café. Algunos lo toman apenas se levantan, otros durante el desayuno y muchos recurren a él durante la jornada laboral, buscando sus efectos estimulantes gracias a la cafeína.

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    La principal sustancia responsable de sus efectos estimulantes es la cafeína, que actúa sobre el sistema nervioso y puede aumentar temporalmente el estado de alerta.

    Por eso muchas personas sienten que el café las ayuda a mantenerse despiertas o concentradas.

    No todos reaccionan de la misma manera ante el café

    La respuesta al café puede variar considerablemente de una persona a otra.

    Hay quienes pueden tomar varias tazas durante el día sin notar grandes cambios, mientras que otras personas pueden experimentar nerviosismo, dificultades para conciliar el sueño o sensación de aceleración después de consumir cafeína.

    Muchas personas sienten que el café las ayuda a mantenerse despiertas o concentradas.

    Muchas personas sienten que el café las ayuda a mantenerse despiertas o concentradas.

    También influye el horario. Tomar café cerca de la noche puede interferir con el descanso en personas sensibles.

    Por eso, alguien que duerme mal puede probar reducir o adelantar el consumo de café y observar si existe alguna diferencia.

    ¿Es malo tomar café todos los días?

    No existe una respuesta idéntica para todas las personas. La cantidad consumida, la sensibilidad individual y otros factores son determinantes.

    Además, no es lo mismo tomar una taza de café que consumir varias bebidas con cafeína a lo largo del día.

    La clave está en observar cómo responde el organismo y evitar que el consumo termine afectando el sueño o provocando molestias.

    Para quienes disfrutan del café, convertirlo en parte de una rutina puede ser compatible con una vida cotidiana saludable, siempre que el consumo sea adecuado para cada persona.

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