Qué significa que una persona recuerde sus sueños con mucha facilidad.

“Anoche soñé algo rarísimo”. Algunas personas pueden reconstruir buena parte de sus sueños apenas se despiertan. Otras, en cambio, saben que soñaron pero no consiguen recordar absolutamente nada, diferenciándose por la capacidad de conservar estos recuerdos.

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Los sueños pueden ser muy intensos y detallados, pero eso no significa que necesariamente queden almacenados en la memoria durante mucho tiempo.

Una de las razones por las que algunas personas recuerdan mejor sus sueños es que se despiertan poco después de haber soñado. Cuando transcurre más tiempo entre el sueño y el despertar, el recuerdo puede desaparecer rápidamente.

Por eso, alguien que abre los ojos inmediatamente después de un sueño puede recordarlo con gran claridad, mientras que otra persona puede olvidarlo pocos minutos después. También influye la atención que se presta a los sueños; quienes tienen la costumbre de pensar en ellos o anotarlos al despertarse pueden terminar recordándolos con mayor facilidad.

No necesariamente. Recordar los sueños no significa que una persona haya dormido peor ni que haya tenido más sueños que alguien que no consigue recordarlos.

En muchos casos, la diferencia está simplemente en cuánto del contenido soñado permanece disponible en la memoria al despertar.

Por eso, despertarse con la sensación de haber tenido un sueño muy largo y olvidarlo poco después es algo completamente habitual.

La diferencia está relacionada, entre otras cosas, con el momento del despertar y con la capacidad de conservar esos recuerdos.