    • 20 de agosto de 2026 - 12:23

    Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí

    Empujar vasos, lapiceras, juguetes u otros objetos desde una mesa es una conducta frecuente en los gatos y puede tener varias explicaciones.

    Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí.

    Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes conviven con gatos probablemente hayan presenciado la escena: el animal se acerca a una mesa, observa un objeto y, después de tocarlo con la pata, lo tira al piso.

    Leé además

    La ciudad de Villa María promueve esta curiosa iniciativa.

    Una ciudad implementó un DNI obligatorio para perros y gatos: de cuánto pueden ser las multas por no registrarlos
    Por qué una canción puede quedarse pegada en la cabeza durante horas.

    Por qué una canción puede quedarse "pegada" en la cabeza durante horas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para los humanos puede parecer una travesura deliberada. Sin embargo, existen diferentes razones por las que un gato puede mostrar este comportamiento.

    Una de ellas está relacionada con la curiosidad. Los gatos exploran su entorno utilizando diferentes sentidos y pueden sentirse atraídos por objetos que se mueven, hacen ruido o reaccionan al ser tocados.

    ¿Por qué los gatos tiran objetos al piso?

    Un objeto que cae al piso genera movimiento y sonido. Para un gato, eso puede convertir algo aparentemente aburrido en un elemento interesante.

    La conducta también puede estar relacionada con la búsqueda de atención.

    La conducta tambi&eacute;n puede estar relacionada con la b&uacute;squeda de atenci&oacute;n.

    La conducta también puede estar relacionada con la búsqueda de atención.

    Si cada vez que el gato tira un objeto su dueño reacciona inmediatamente, el animal puede aprender que esa acción provoca una respuesta.

    Por eso, levantarlo, hablarle o intentar detenerlo puede terminar reforzando accidentalmente la conducta.

    ¿Lo hace para molestar a su dueño?

    Probablemente no tenga sentido interpretar el comportamiento con criterios humanos.

    El gato no necesariamente tira un vaso para “hacer enojar” a su dueño. Puede estar explorando, jugando, buscando atención o reaccionando a un objeto que despertó su interés.

    Si la conducta se vuelve frecuente, una alternativa es ofrecerle juguetes y actividades que le permitan explorar y jugar de manera segura.

    Así, esa misteriosa costumbre de empujar objetos hasta hacerlos caer puede tener mucho menos de malicia de lo que parece y mucho más de comportamiento natural felino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Qué significa que una persona recuerde sus sueños con mucha facilidad.

    Qué significa que una persona recuerde sus sueños con mucha facilidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Por qué algunas personas necesitan dormir con una almohada entre las piernas.

    Por qué algunas personas necesitan dormir con una almohada entre las piernas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que aparecen canas aunque una persona sea joven

    Por qué aparecen canas aunque una persona sea joven

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que pasa cuando una persona toma cafe todos los dias

    Qué pasa cuando una persona toma café todos los días

    Por Redacción Diario de Cuyo