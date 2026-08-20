Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí.

Quienes conviven con gatos probablemente hayan presenciado la escena: el animal se acerca a una mesa, observa un objeto y, después de tocarlo con la pata, lo tira al piso .

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Para los humanos puede parecer una travesura deliberada. Sin embargo, existen diferentes razones por las que un gato puede mostrar este comportamiento.

Una de ellas está relacionada con la curiosidad . Los gatos exploran su entorno utilizando diferentes sentidos y pueden sentirse atraídos por objetos que se mueven, hacen ruido o reaccionan al ser tocados.

Un objeto que cae al piso genera movimiento y sonido. Para un gato, eso puede convertir algo aparentemente aburrido en un elemento interesante.

La conducta también puede estar relacionada con la búsqueda de atención .

La conducta también puede estar relacionada con la búsqueda de atención.

Si cada vez que el gato tira un objeto su dueño reacciona inmediatamente, el animal puede aprender que esa acción provoca una respuesta.

Por eso, levantarlo, hablarle o intentar detenerlo puede terminar reforzando accidentalmente la conducta.

¿Lo hace para molestar a su dueño?

Probablemente no tenga sentido interpretar el comportamiento con criterios humanos.

El gato no necesariamente tira un vaso para “hacer enojar” a su dueño. Puede estar explorando, jugando, buscando atención o reaccionando a un objeto que despertó su interés.

Si la conducta se vuelve frecuente, una alternativa es ofrecerle juguetes y actividades que le permitan explorar y jugar de manera segura.

Así, esa misteriosa costumbre de empujar objetos hasta hacerlos caer puede tener mucho menos de malicia de lo que parece y mucho más de comportamiento natural felino.