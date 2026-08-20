    • 20 de agosto de 2026 - 12:16

    Por qué una canción puede quedarse "pegada" en la cabeza durante horas

    Las canciones pegadizas, con patrones musicales sencillos y repetitivos, activan mecanismos cerebrales que dificultan su expulsión de la cabeza.

    Por qué una canción puede quedarse pegada en la cabeza durante horas.

    Por qué una canción puede quedarse "pegada" en la cabeza durante horas.

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    Una canción puede aparecer en la cabeza sin previo aviso y repetirse durante horas. Lo curioso es que muchas veces ocurre incluso cuando la persona no quiere seguir escuchándola, fenómeno popularmente conocido como “canción pegadiza”.

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    Este fenómeno está relacionado con la manera en que el cerebro procesa y recuerda determinados patrones musicales.

    Las melodías repetitivas, sencillas o fáciles de anticipar pueden resultar especialmente difíciles de sacar de la cabeza.

    ¿Por qué una canción se queda en la cabeza?

    Una canción puede quedar asociada a una experiencia, una persona, un lugar o simplemente a algo que se escuchó recientemente.

    A veces basta con escuchar unos segundos de una melodía para que el cerebro complete mentalmente el resto.

    Una canci&oacute;n puede quedar asociada a una experiencia, una persona, un lugar o simplemente a algo que se escuch&oacute; recientemente.

    Una canción puede quedar asociada a una experiencia, una persona, un lugar o simplemente a algo que se escuchó recientemente.

    También puede suceder cuando una persona está realizando una actividad automática y tiene la mente menos ocupada. En esos momentos, una melodía conocida puede aparecer espontáneamente.

    ¿Cómo hacer que la melodía desaparezca de la cabeza?

    Una estrategia puede ser escuchar la canción completa en lugar de intentar expulsarla de la cabeza constantemente.

    Otra alternativa es cambiar deliberadamente la atención hacia una actividad que requiera concentración.

    Lo curioso es que intentar no pensar en una canción puede tener el efecto contrario: cuanto más se intenta evitar un pensamiento, más presente puede parecer.

    Por eso, cuando una melodía se repite mentalmente durante un rato, no necesariamente significa que exista un problema. Es una experiencia cotidiana relacionada con la memoria, la atención y la familiaridad con la música.

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