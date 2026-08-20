Por qué algunas personas necesitan dormir con una almohada entre las piernas.

Dormir es una actividad cotidiana, pero cada persona desarrolla sus propias preferencias. Algunas necesitan dormir boca arriba, otras de costado y muchas no consiguen descansar cómodamente sin una almohada entre las piernas.

Alarma: ¿Por qué te despertás antes de que suene?

Por qué cuesta tanto dejar de mirar el celular antes de dormir

Esta última postura suele resultar especialmente agradable para quienes duermen de costado, ya que colocar una almohada entre las piernas modifica la posición y puede generar una sensación de mayor comodidad al permanecer durante varias horas en la misma postura.

Cuando una persona duerme de lado, las piernas quedan una encima de la otra. Incorporar una almohada entre ellas puede ayudar a mantener una postura más estable y confortable.

El grosor de la almohada también importa. Una demasiado alta puede resultar incómoda, mientras que una muy fina puede no generar el efecto buscado. Por eso, no existe una única almohada perfecta para todas las personas.

El grosor de la almohada también importa. Una demasiado alta puede resultar incómoda, mientras que una muy fina puede no generar el efecto buscado.

Colocar una almohada entre las piernas modifica la posición de las piernas y puede generar una sensación de mayor comodidad.

¿Es necesario dormir con almohada entre las piernas?

No. Se trata fundamentalmente de una cuestión de comodidad y preferencias personales. Si alguien duerme bien sin utilizar una almohada entre las piernas, no necesita incorporarla.

En cambio, si dormir de costado genera incomodidad, probar con una almohada puede ser una alternativa sencilla para encontrar una postura más agradable. Lo más importante es que la posición permita descansar sin molestias y que la persona pueda mantenerla durante la noche.

En cambio, si dormir de costado genera incomodidad, probar con una almohada puede ser una alternativa sencilla para encontrar una postura más agradable.

Lo más importante es que la posición permita descansar sin molestias y que la persona pueda mantenerla durante la noche.